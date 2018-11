Pytacie, ZUS odpowiada. WAŻNE! Dorabianie na emeryturze

Już od pewnego czasu jestem na wcześniejszej emeryturze, ale rzecz jasna, ciągle jeszcze pracuję na różne umowy żeby do mojej skromnej emerytury trochę dorobić. Moja sąsiadka powiedziałam mi, że jak zarobię za dużo to ZUS zabierze mi emeryturę czy to jest prawda?

Karol

- Panie Karolu, jeżeli ktoś już osiągnął ustawowy wiek emerytalny - przypomnę, że od października 2017r. to jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - do zusowskich wypłat może dorabiać bez żadnych ograniczeń. Pana sytuacja jest jednak inna gdyż – skoro jest pan na wcześniejszej emeryturze to jeszcze 65 lat pan nie ukończył. Osoby takie jak pan, obowiązkowo muszą pamiętać o limitach po przekroczeniu, których ZUS zimniejszy lub nawet zawiesi wypłatę emerytury czy renty.

Warto tego pilnować, aby uniknąć konieczności zwracania pieniędzy do ZUS. Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału. Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się, więc cztery razy do roku: w marcu, w czerwcu, wrześniu i grudniu. Bez żadnych konsekwencji może pan dorabiać do świadczenia, jeśli przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszony przez prezesa GUS).

Ponieważ w IV kwartale 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4 516,69 zł. Właśnie od tej kwoty należy obliczyć 70 proc. Jeżeli pana dochód jest wyższy - tak jak wspomniałam - Zakład może zawiesić lub zmniejszyć otrzymywane, co miesiąc z ZUS świadczenie. Pana wypłata zostanie zmniejszona, jeśli osiągnie pan przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia.

Jeśli pana dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia wtedy ZUS zawiesi panu wypłatę świadczenia. Warto wiedzieć, że na zwieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa przychód (nie mylić z dochodem) uzyskany z tytułu pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę; pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą; pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych; pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeśli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony, lub jeżeli w tramach takiej umowy(zawartej z inna firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony; prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu; (jako przychód z tytułu prowadzonej działalności przyjmuje się podstawę wymiaru składek na FUS), pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej; uposażenia z tytułu służby.

Szczegółowe informacje na ten temat można otrzymać telefonując do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod nr tel. 22 560 16 00. Konsultanci COT dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00. Zapraszamy także do placówek ZUS, których lista znajduje się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Można także skontaktować się z ZUS za pośrednictwem formularza poprzez swoje indywidualne konto elektroniczne lub na adres poczty elektronicznej do zapytań ogólnych: cot@zus.pl

Iwona Kowalska - Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa dolnośląskiego