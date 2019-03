Przystojniak w wannie z reklamy otodom jest od nas! Poznajcie Marka Wadasa [ZDJĘCIA]

Pan Marek od 2017 roku mieszka w Warszawie, gdzie pracuje jako trener personalny oraz model. I ma na koncie już kilka sukcesów. W styczniu wszedł do kin film z jego udziałem pt. "Diablo Wyścig o wszystko", w którym grał obok gwiazd takich jak Katarzyna Figura, Cezary Pazura czy Mikołaj Roznerski. Brał też udział w kilku reklamach emitowanych na rynku zachodnim. Dlaczego zamienił Wałbrzych na stolicę?

- Jestem tatą 10-latka, który w Warszawie ma większe szanse na gruntowną edukację i który trenuje judo i wiąże z tym nadzieje. Poza tym moja praca wiązała się z częstymi wyjazdami właśnie do Warszawy. Pracuje jako model, a większość projektów z tym związanych odbywa się właśnie w Warszawie, a także udział w castingach. Właśnie w ten sposób trafiłem do reklamy otodom - tłumaczy pan Marek.

Reklama emitowana będzie w telewizji do końca marca. Pokazuje ludzi, którzy swobodnie czują się we własnych czterech ścianach i robią tam, co chcą, np. tak jak Marek Wadas czytają książki w blasku świec, skąpani w płatkach róż.

Zobaczcie koniecznie nową reklamę otodom, w której zagrał m.in. Marek Wadas z Wałbrzycha i posłuchajcie świetnej piosenki przewodniej „One day baby, we’ll be…”