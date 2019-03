Przyjdź na warsztaty, które prowadzą licealistki z Wrocławia. O kompostowaniu w domu, piwnicy i na balkonie!

- Udział w olimpiadzie polega na stworzeniu projektu społecznego, nasz nosi nazwę Mr. Kompost. Jak już sugeruje nazwa, tematyka jest ekologiczna i bardzo aktualna. Niebawem wszyscy mieszkańcy naszego miasta i okolic będą zobowiązani do wyrzucania bioodpadów do odrębnego kosza lub kompostowania. Stanie się to na mocy dyrektywy UE i nowych umów zawartych między Wrocławiem a firmami wywożącymi odpady - informują licealistki.

W ramach działań licealistki organizują prelekcje, na których pokażą mieszkańcom Wrocławia jak kompostować nie tylko w ogrodzie, ale przede wszystkim w małym mieszkaniu, na balkonie, czy w piwnicy. Obalając mity dotyczące skrzyni, z której unosi się nieprzyjemny zapach poruszą również temat segregowania bioodpadów.

Warsztaty odbędą się:

-15.03.2019 o godz. 17:00 w Centrum Innowacji Przejście przy ul. Świdnickiej 19

-18.03.2019 o godz. 17:00 w Centrum Kultury “Zamek” przy pl.Świętojańskim 1

-23.03.2019 o godz. 12:00 w Mediatece przy pl. Teatralnym 5

- Przeprowadzimy również warsztaty dla dzieci od ósmego roku życia, na których przybliżymy im tematykę naszego projektu i zbudujemy wspólnie mini kompostowniki. Zatytułowane są “Każdy domownik zna kompostownik” i odbędą się 23.03.2019 o godz. 10:30 w Mediatece - informują licealistki.