Przyjdź do Euroimmun i sam sobie wykonaj test na alergię. W Hydropolis zrób pastę do zębów dla słonia. I zajrzyj do fabryki Whirlpoola

Gdy przychodzi wiosna, zaczynasz kichać, chodzisz z zaczerwienionymi oczami i cieknie Ci katar z nosa? Jeśli lekarze nie odkryli jeszcze, na co masz alergię, wybierz się na warsztaty do firmy Euroimmun przy ul. Widnej 2a we Wrocławiu. Być może w Noc Laboratoriów sam sobie w końcu tam to ustalisz!

W centrum nauki i wiedzy o wodzie Hydropolis (ul. Na Grobli 14/16) nie będą lali wody bez sensu. Tam zapowiadają wybuchową noc: suchy lód, pasta do zębów dla słonia, ciecz nienewtonowska i woda gazowana. Warto sprawdzić, jak to się robi.

Amerykański koncern Whirlpool Company Polska wpuści swoich gości do czterech laboratoriów przy ul. Bora-Komorowskiego 6.

Euroimmun Polska

Firma EUROIMMUN to ceniony na świecie producent wysokiej jakości testów do diagnostyki laboratoryjnej chorób autoimmu-nologicznych, zakaźnych i alergii oraz wybranych markerów genetycznych. Jej polski oddział istnieje od roku 2000 i ma swoją siedzibę we Wrocławiu. We wrocławskim laboratorium szkoleniowym EUROIMMUN diagności laboratoryjni z całej Polski pod okiem specjalistów z działów: szkoleń i informacji naukowej doskonalą swoje umiejętności zawodowe, poznając metodyki nowych testów oraz możliwe interpretacje ich wyników.

Podczas Nocy Laboratoriów drzwi laboratorium szkoleniowego zostaną otwarte dla zainteresowanych zawodem diagnosty. Każdy, kto zapisze się na warsztaty, będzie miał szansę osobiście przeprowadzić wybrane etapy inkubacji testów alergologicznych.

Centrum nauki i wiedzy o wodzie Hydropolis

Wrocławskie Hydropolis jest miejscem, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. W oparciu o najnowsze technologie i multimedialne środki przekazu edukuje na temat wody. Interaktywna wystawa odkrywa i opisuje procesy, w których „substancja życia” bierze udział - od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.

To właśnie tu możesz wejść do legendarnego batyskafu, odpocząć na leżance w egzotycznej scenerii, stanąć twarzą w twarz z podwodnymi organizmami i obejrzeć kosmiczny film na ekranie 360 stopni - a to wszystko pod ziemią!

Hydropolis działa od niespełna trzech lat, ale już zdążyło wypracować sobie opinię jednego z najciekawszych centrów nauki w Polsce. Doceniają je nie tylko zwiedzający, ale też niezależne grona eksperckie. Na koncie obiektu jest już 10 nagród i wyróżnień - wśród nich tytuł nowego cudu Polski 2016 wg czytelników National Geogra-phic Traveler.

Hydropolis jest także wyjątkowym przykładem rewitalizacji obiektu poprzemysłowego. Ekspozycja poświęcona wodzie mieści się w historycznym podziemnym zbiorniku wody czystej. Obiekt powstał w 1893 roku i jest jednym z zabytków wrocławskiej architektury wodociągowej. Wnętrze zbiornika składało się z czterech komór, które na potrzeby funkcji wystawienniczej połączono, tworząc przejścia w ścianach.

Whirlpool Company Polska

Whirlpool Corporation to jeden z największych z producentów dużego sprzętu AGD na świecie, który w 2017 roku osiągnął sprzedaż roczną w wysokości ok. 21 mld USD, zatrudniał 92 tys. pracowników i miał 70 zakładów produkcyjnych i badawczych ośrodków technologicznych.

Polska jest jednym ze strategicznych krajów dla firmy Whirlpool Corporation w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Whirlpool Company Polska zatrudnia obecnie około 6 tys. osób. Oprócz trzech centrów produkcyjnych ma też biuro komercyjne w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych dla Finansów EMEA w Łodzi (2017) oraz Centrum Badań i Rozwoju we Wrocławiu, w ramach którego działa też Globalne Centrum R&D dla Lodówek. Whirlpool Company Polska jest trzecim największym inwestorem amerykańskim w Polsce.

Jak namierzyć samemu alergię w laboratorium EUROIMMUN?

Popularną metodą diagnostyki alergii są testy skórne - szeroko dostępne i często stosowane, ale nie zawsze dozwolone. Przeciwwskazaniem są np. ciąża, choroby skóry i przyjmowanie niektórych leków. Alternatywą dla testów skórnych są testy serologiczne. Do badania wystarczy niewielka próbka krwi.Za pomocą jednego badania można określić uczulenie na kilkadziesiąt alergenów.

Warsztaty odbędą się na terenie EUROIMMUN POLSKA, ul. Widna 2a we Wrocławiu w godz. 17-19.45. Wiek: 16+.

Wybuchowa Noc w Hydropolis

Hydropolis zaprasza na widowiskowe pokazy doświadczeń, podczas których zamrożony do - - 80 st. C dwutlenek węgla zamienia się w biały obłok i rozrywa na strzępy worki, tworzy niesamowite bańki, a nawet armatkę. Uczestnicy wykonają też enigmatyczną pastę do zębów dla słonia, która wydziela parę wodną i ciepło w ramach reakcji egzotermicznej. Kolejną z atrakcji będzie ciecz, która pod naciskiem zmienia stany skupienia z ciekłego w stały.

Noc Laboratoriów odbywa się w salach warsztatowych w budynku sąsiadującym z Wieżą Ciśnień przy ul. Na Grobli 14/16. Należy przyjść do recepcji MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 kwadrans przed rozpoczęciem warsztatu, na który się zapisaliście.

Whirlpool niezawodny

Whirlpool Company Polska zaprasza do swoich wnętrz przy ul. ul. Bora-Komorowskiego 6, bo chce gościom pokazać:

Laboratorium Niezawodności - będzie prezentacja robotów do testowania drzwi i paneli sterowania zmywarek, zobaczycie testy komponentów na stole wibracyjnym (shaker), dowiecie się jak przeprowadzić pomiar twardości wody metodą miareczkową i obejrzycie długotrwałe testy zmywarek.

Laboratorium Transportowe - tam nastąpi prezentacja sekwencji testowania wyrobów w opakowaniach i przedstawiony zostanie model percepcji odbioru dźwięków przez człowieka.

Laboratorium Głośności - dowieci się, jak się przeprowadza pomiar hałasu wyrobu w komorze akustycznej.

Laboratorium Badań Funkcjonalnych - i wszystko o zabrudzeniach: prezentacje wykorzystywanych zabrudzeń podczas testów zmywarek i samodzielne przygotowanie zabrudzeń.

Pamiętajcie o zapisach i przyjdźcie 20 października!

O AKCJI

Organizowana przez firmę Nokia Noc Laboratoriów jest pierwszym tego typu wydarzeniem (a czwartą już edycją) we Wrocławiu i w Polsce. W ramach Nocy Laboratoriów wrocławskie firmy i organizacje zapraszają mieszkańców stolicy Dolnego Śląska do zwiedzania przestrzeni, w których na co dzień trwają prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami w obszarach technologii, chemii, biologii i innych obszarów nauki. Wszystkich spragnionych wrażeń i chętnych do odkrywania tajników nauki organizatorzy zapraszają na to niezwykłe wydarzenie.

NOC LABORATORIÓW 20 PAŹDZIERNIKA

Organizator: Nokia

