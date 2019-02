Przygody Koziołka Matołka we Wrocławiu [GDZIE? KIEDY?]

"W Pacanowie kozy kują...", ale tym razem Koziołek Matołek wybrał się do Wrocławia. Jakie czekają Go przygody? Kogo spotka? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć już 9 listopada o godz. 17.00 w klubokawiarni Hopa Opa - kawa i zabawa. Zapraszamy najmłodszych wraz z opiekunem na przedstawienie w wykonaniu niezawodnej Pani Teatrzyk. Cena biletu rodzic + dziecko 30 zł. Piątek od 17:00 do 17:30, HOPA OPA kawa i zabawa, ul. Barskich 13, Wrocław

Fb/ Organizatorzy: HOPA OPA kawa i zabawa i Pani Teatrzyk