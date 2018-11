Przy wielu sklepach sieci Dino i Lidl powstaną paczkomaty

InPost – operator logistyczny, w który zainwestowały jedne z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych Advent International oraz KKR – postawi Paczkomaty® InPost przy wybranych sklepach Dino. To kolejne partnerstwo InPost – sieć rozbuduje się także o lokalizacje przy sklepach Lidl. Do końca roku InPost planuje powiększyć infrastrukturę do 4500 Paczkomatów®.

Materiały Prasowe