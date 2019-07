Przy ulicy Grabiszyńskiej powstanie piękne, zielone torowisko? [ZOBACZ]

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Akcja Miasto skierowały w sprawie Grabiszyńskiej list do prezydenta Jacka Sutryka. - Zależy nam, by Grabiszyńska stała się prawdziwą miejską aleją - piszą aktywiści. - Zwracamy się z prośbą o nasadzenie szpalerów drzew od ulicy Kolejowej do placu Legionów oraz przygotowanie zielonego, trawiastego torowiska od placu Legionów do skrzyżowania z ul. Zaporoską - dodają. Jakie korzyści przyniesie trawiaste torowisko i nasadzenia drzew? Aktywiści wyliczają je w punktach: * zmniejszenie uciążliwości hałasu, * poprawa estetyki przestrzeni, * wytchnienie w upalne dni, * czystsze powietrze, * większą zdolność retencjonowania wody ZOBACZ TAKŻE: WROCŁAW TO BYŁO KIEDYŚ PIĘKNE, ZIELONE MIASTO (ZDJĘCIA)

Grafika: Marek Osiński - Stowarzyszenie Akcja Miasto/ Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia