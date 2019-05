Przez Świebodzki dojedziemy koleją na lotnisko?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określą nowe możliwości kolei na terenie Wrocławia. Spółka ogłosiła przetarg na opracowanie dwóch dokumentów w tej sprawie:

wstępnego studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego

studium wykonalności dla linii kolejowej C-E 59 (obwodnica towaowa) na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Muchobór/Wrocław Świebodzki.

Jak informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK S.A., przewidziano konsultacje z samorządami i przewoźnikami ws. prognozy ruchu pasażerskiego. Mają być zaproponowane wstępne rozwiązania techniczne, gwarantujące uzyskanie odpowiedniej przepustowości linii kolejowych oraz maksymalnej dostępności dla transportu kolejowego. Opracowanie ma być „narzędziem” do planowania projektów inwestycyjnych w perspektywie po 2020 roku.

- W ramach studium mają być rozważane m.in.: odbudowa stacji Wrocław Świebodzki, nawet z możliwością stacji przelotowej, budowa połączenia kolejowego do lotniska we Wrocławiu, przejście linii kolei dużych prędkości przez Wrocławski Węzeł Kolejowy, przebudowa wrocławskiej linii średnicowej, budowa bezkolizyjnych układów dla oddzielenia ruchu regionalnego i dalekobieżnego. A także wykorzystanie linii towarowych do ruchu pasażerskiego.

PKP PLK S.A. chce też uzyskać wiedzę na temat możliwości lepszego wykorzystania towarowej obwodnicy miasta C-E 59 na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Stadion – Wrocław Muchobór – Wrocław Kuźniki.

Opracowane dokumenty umożliwią też ubieganie się o środki unijne w nowej perspektywie 2021-2027.