Do tej tragedii doszło w Białym Kościele niedaleko Strzelina. Żona zadała mężowi tylko jeden cios. Śmiertelny. Sprawa jest wciąż wyjaśniana.

Do tragedii doszło ok. godz. 14. Na telefon alarmowy zadzwoniła 78-letnia kobieta, która poinformowała o tym, że ugodziła męża nożem. Natychmiast na miejscu pojawiły się służby ratunkowe – pogotowie, straż pożarna i policja.Rzeczywiście, na podwórku leżał 84-letni mężczyzna. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Jak doszło do tragedii? Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta obierała warzywa na podwórku. W pewnym momencie podszedł do niej mąż i jakimś tępym narzędziem uderzył ją w głowę.Wtedy kobieta zadała mu cios nożem , którym obierała warzywa. - Na miejscu cały czas trwają działania pod nadzorem prokuratora – mówi asp. sztab. Ireneusz Szałajko, oficer prasowy KPP Strzelin.