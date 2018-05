Przemysław Wojcieszek pracuje nad niezależnym serialem. Na portalu PolakPotrafi.pl zbiera pieniądze na realizację pilota. Wspierający produkcję zostaną nagrodzeni.

Przemysław Wojcieszek: zbiórka do 1 czerwca

"Zbieramy pieniądze na realizację pilota serialu fabularnego CZARNE POLA pt. "Zdrowaś Mario". To naszym zdaniem najlepiej napisany polski serial kryminalny w historii, chcemy aby był także jednym z najlepiej zrealizowanych. Opowiadamy o świecie, o którym nie dowiecie się z mediów, bo media zajęte celebrytami mają gdzieś skorumpowanych urzędasów, pazernych księży, zaćpane metaamfetaminą młode matki. Nie zobaczycie tego w rodzimych serialach wykastrowanych przez obyczajową albo korporacyjną cenzurę. My opisujemy świat, który gnije po powierzchnią znanej nam rzeczywistości, czekając na odpowiednią chwilę, aby eksplodować" – czytamy na portalu PolakPotrafi.pl.– Wymyśliliśmy, że zrealizujemy kryminalny serial. Oczywiście będzie pretekstem do opowiedzenia o Polsce 2018, ale gwarantuję interesującą fabułę – mówi portalowi naszemiasto.pl Przemysław Wojcieszek. – Każdy odcinek to przesłuchanie szychy z lokalnej społeczności, w której zostało popełnione przestępstwo. A rzecz dzieje się w prowincjonalnym miasteczku – zaczyna opowieść.Serial nie ma być drogi, półgodzinny pilot to koszt 15 tys. zł. Produkcję wsparło już 130 osób. Kolejny progami do przekroczenia będą zbiórki: "25 tys. zł – aby zrobić profesjonalny color grading i wypasiony dźwięk, 35 tys. zł. – aby wypreparować na potrzeby sceny prosektoryjnej elegancko pokiereszowanego trupa (potrzebujemy przystojnego nieboszczyka) a resztę pieniędzy przeznaczyć na minimalne stawki dla aktorów i ekipy. Ponadto jeśli osiagniemy w trakcie akcji ten trzeci próg finansowania, wszystkie osoby, które zapłaciły 50zł i więcej zostaną subskrybentami projektu" – pisze Wojcieszek.Reżyser postanowił zrealizować serial z legnickimi aktorami. W serialu wystąpią: Paweł Palcat (współpracował z Przemysławem Wojcieszkiem przy powstawaniu spektakli "Strefa" i "Czystka" w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu), Mateusz Krzyk, Albert Pyśk i Sylwia Boroń. Autorką zdjęć będzie Zofia Goraj, muzyki Filip Zawada.– Na PolakPotrafi zbieramy pieniądze do 1 czerwca – tłumaczy Przemysław Wojcieszek. Na razie trwają próby do zdjęć, w czerwcu ruszą zdjęcia.Przemysław Wojcieszek jest reżyserem filmowym i teatralnym. Na ekranie w 1998 roku debiutował "Poniedziałkiem" w reżyserii Witolda Adamka jako scenarzysta, Rok później nakręcił autorski film "Zabij ich wszystkich". Nakręcił m.in.: "Doskonałe popołudnie", "Jak całkowicie zniknąć", "Cokolwiek się zdarzy, kocham Cię" i – jak do tej pory ostatni obraz – "Knives out".