Przedszkole jak z marzeń

Jest tutaj doskonale wyposażona baza do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ze specjalistycznymi salami, takimi jak: Sala Doświadczania Świata, sala dla dzieci ze spektrum autyzmu, do terapii ruchem, integracji sensorycznej oraz inne, bogato zaopatrzone w nowoczesne pomoce edukacyjne i terapeutyczne.

Przedszkolaki bawią się i uczą pod opieką wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry młodych nauczycieli, w mało licznych grupach (maksymalnie 4 dzieci – autyści, maksymalnie 5 dzieci – dzieci ze sprzężeniami). Obecnie istnieją cztery grupy: Smerfy, Muchomorki, Biedronki i Motylki. Dzieci korzystają z pełnej oferty zajęć rewalidacyjnych, takich jak: logopedyczne, terapia ręki, terapia ruchem, integracja sensoryczna, stymulacja ogólnorozwojowa, EEG – biofeedback, arteterapia, tyfloterapia, a nawet logorytmika metodą W. Sherborne i zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka..

W naszym przedszkolu stwarzamy każdemu dziecku najlepszą szansę rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. U nas dzieci bawią się i uczą w atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania oraz bezpieczeństwa, co sprzyja rozwijaniu ich osobowości.

Nasze przedszkole otwarte jest również na współpracę ze środowiskiem lokalnym, to jest z placówkami i instytucjami edukacyjnymi, opiekuńczymi oraz kulturalnymi na terenie Jawora. Dzięki temu właśnie dzieci mają możliwość korzystania z wyjść do kina, teatru czy pracowni artystycznej wrażliwości. W ten sposób mogą od wczesnych lat rozwijać także swoje zainteresowania.