Przeczytaj stenogramy z rozmów wrocławskiej drogówki. Oto, jak pomagali znajomym...

Jesteście ciekawi, jak działają antyterroryści z Dolnego Śląska? [TO ZOBACZCIE TEN FILM]

Dolnośląscy antyterroryści nie mają łatwo. Ich służba to ciągła gotowość do działania w szczególnie trudnych sytuacjach i warunkach. To m.in. zatrzymywanie bardzo niebezpiecznych przestępców, uwalnianie zakładników, neutralizacja ładunków wybuchowych, czy też ochrona ważnych osób...