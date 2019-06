Przeczytaj, kiedy dostaniesz mandat za włączoną klimatyzację w aucie

Wrocław. Twoje dziecko pojedzie za darmo MPK, ale musisz mieć jego... akt urodzenia!

Dzieci do 7. roku życia, a także uczniowie do lat 21 mogą jeździć wrocławskimi tramwajami i autobusami za darmo. Ale są pewne warunki do spełnienia. Jakie? Przeczytajcie!