Przeczytaj, co musisz zrobić, żeby dostać 500 plus na pierwsze i drugie dziecko!

Przedstawiciele rządu zarzekają się, że świadczenie „Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia już od 1 lipca. - Owszem chwalimy się planowanymi zmianami na naszej stronie, ale to wciąż są propozycje czyli projekt, a on może zostać jeszcze zmieniony – słyszymy od pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało we wtorek projekt ustawy w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko, ale prace nad nim nie są jeszcze zakończone. Przede wszystkim musi przyjąć go Rada Ministrów, a później musi przejść przez parlament by wreszcie podpisał go prezydent.

- Może się nagle okazać, że rząd zechce dogadać się z protestującymi nauczycielami i by im coś zaoferować, będzie musiał odchudzić swoje obietnice wykluczając z dopłat na przykład dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – słyszymy od urzędników samorządowych.

Na razie założenia są takie

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie „Rodzina 500 plus” będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia - bez żadnego kryterium dochodowego. To jedna z najistotniejszych zmian w programie. Jak dotąd świadczenie wypłacane jest również na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, ale po spełnieniu kryteriów dochodowych - 800 złotych netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 złotych netto miesięcznie na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Obok tej zmiany znalazła się jeszcze jedna, dotycząca dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które teraz też maja załapać się na dopłaty. W ich przypadku pieniądze z 500 plus przeznaczane będą na rozwój zainteresowań wychowanków, zajęcia dodatkowe itp.

Trzy miesiące na złożenie wniosku i zmiana terminów

Projekt, który znajduje się właśnie w konsultacjach społecznych, zakłada wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka - na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Proponowane jest też wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie - z zachowaniem ciągłości - świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Obecnie, w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa.

Zmieni się okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia

Od 2021 roku znacząco przesunięty zostanie moment składania wniosków - z lipca na luty, a także sam okres świadczeniowy - dzisiaj jest to październik-wrzesień, a proponowany to czerwiec-maj. W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wnioski składać można online od 1 lipca, a drogą tradycyjną - od 1 sierpnia. Złożenie wniosku do końca września gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca. Znacznie uproszczone, na wzór działania programu „Dobry start”, mają zostać też procedury związane ze składaniem wniosków i wydawaniem decyzji.

Ile 500 plus na pierwsze dziecko we Wrocławiu?

Od momentu uruchomienia na program "Rodzina 500 plus" w całym kraju przeznaczono prawie 68 mld złotych. Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, co stanowi ponad połowę wszystkich dzieci do 18 roku życia. Jak poinformowano nas we wrocławskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w naszym mieście świadczenie 500 plus obecnie przysługuje na ponad 40 tysięcy dzieci. To daje nam ponad 246 mln złotych rocznie. Po rozszerzeniu programu – jak się szacuje – ta liczba może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Czyli rocznie suma wypłat sięgnie blisko pół miliarda złotych. W skali kraju rozszerzenie 500 plus na każde dziecko ma kosztować rocznie blisko 20 mld złotych.

Ile dla gmin na obsługę?

Rząd oszacował koszty obsługi gmin na poziomie 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego obecnie koszty obsługi programu "Rodzina 500 plus" wynoszą 1,5 proc. otrzymanej dotacji na realizację świadczenia. Gminy otrzymają w sumie około 20 mln zł rocznie więcej na realizację świadczenia w związku ze zwiększeniem liczby uprawnionych.

Jednocześnie zaproponowano, by w 2019 r. koszty realizacji ustawy przez gminy były ustalone na wyższym niż wcześniej ustalonym poziomie - około 412 mln złotych. Na to składać się będzie 1,5 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego od 1 stycznia do 30 czerwca oraz 1,2 proc. dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia.