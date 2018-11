Przebudowa Wrocław Fashion Outlet. Wiemy, co powstanie w centrum (ZDJĘCIA)

Wrocław Fashion Outlet zmienia się. Trwa obecnie przebudowa centrum, która jest nieuciążliwa dla klientów. Po remoncie będzie nowy plac zabaw dla dzieci, zostaną również przebudowane wejścia do Wrocław Fashion Outlet oraz zmodernizowane strefy relaksu.

– Rodziny z dziećmi to niemal 40 proc. naszych gości, dlatego wychodzimy naprzeciw ich potrzebom – mówi Aleksandra Perz, dyrektor Wrocław Fashion Outlet.

W centrum handlowym będą również nowe marki. W salonie otworzono już outletowy salon United Colors of Benetton, który powrócił do centrum handlowego. .

United Colors of Benetton we Wrocław Fashion Outlet zajmuje lokal o powierzchni 219 metrów kwadratowych. To nie pierwsza marka, która w ostatnich miesiącach zdecydowała się na obecność w outlecie, jaki funkcjonuje w pobliżu wrocławskiego portu lotniczego i autostradowej obwodnicy Wrocławia. W trzecim kwartale 2018 roku do grona najemców dołączyły m.in. Lacoste, W.Kruk, powiększył się salon Nike. W październiku został otwarty sklep Tchibo. Jeszcze w tym roku planowane jest otwarcie pierwszego w Polsce salonu marki Scotch & Soda.