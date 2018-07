Ponad 100 osób protestowało wczoraj (11 lipca) pod budynkiem byłego liceum nr V na Gajowicach przy ul. Grochowej 13 na pikiecie zorganizowanej przez Partię Zieloni.

- Sprzeciwiamy się wyburzeniu budynku i sprzedaży działki w ręce dewelopera. Chcemy Centrum Kultury i Sportu - mówili protestujący.Konflikt w sprawie budynku po byłej szkole trwa. - Wcześniej prezydent Dutkiewicz oraz Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych zapewniali radnych osiedlowych, że działka i budynek zostanie przeznaczony na cele kulturalno-oświatowe. Tak się jednak nie stało, a urzędnicy postanowili sprzedać budynek w ręce dewelopera - tłumaczy Paweł Pomian, radny osiedla Gajowice i przewodniczący wrocławskich Zielonych.Godzinę przed planowanym protestem na stronie miejskiej Wrocławia pojawił się komunikat, informujący, że budynek i działka nie jest sprzedawana. Miasto nie daje jednak konkretnych zapewnień o dalszych losach budynku. Rada Osiedla Gajowice również wyraziła swój sprzeciw wobec oddania działki deweloperowi. Mieszkańcy chcą, by w tym miejscu powstało Centrum Kultury i Sportu, aktywizujące wrocławian, szczególnie młodzież, do zdrowego i aktywnego trybu życia. Nie chodzi jednak tylko o rozwój ludzi młodych. Na osiedlu działa już aktywny klub seniora, który liczy już około 100 osób, a chętnych wciąż przybywa. Brakuje miejsca też na rozwój osób starszych , bo klub dysponuje jedynie salą na 30 osób.- Musimy dbać o potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Trzeba stworzyć ofertę skierowaną do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. We Wrocławiu są już takie miejsca i warto brać z nich przykład, jak stworzyć bogatą ofertę zajęć i zaangażować czas wolny – podkreśla Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni.Zobaczcie zdjęcia z protestu.