Połowa wakacji już za nami, a pogoda cały czas wymarzona! W upalne dni najlepiej wybrać się nad wodę i zrelaksować w basenach zewnętrznych Term Cieplickich.

Idealną okazją na spędzenie popołudnia będzie ostatnia impreza wakacyjna - Projekt Plaża.

Zapraszamy 10 sierpnia o godzinie 19:00.

Baseny zewnętrzne będą czynne wyjątkowo do 22:00 więc będzie szansa na popływanie „pod gwiazdami”.

Na zapowiadający się ciepły, piątkowy wieczór przygotowaliśmy wiele atrakcji, konkursów i nagród, a pobyt umili nam DJ grający wakacyjną muzykę. Każdy gość otrzyma kwiaty hawajskie i będzie mógł zrobić sobie zdjęcie INSTAXEM, które dostanie od nas na pamiątkę! Super atrakcją będzie slackline – taśma, którą rozstawimy i naciągniemy od jednego punktu do drugiego. Cała zabawa polega na utrzymaniu równowagi przechodząc po taśmie o szerokości 5 cm. Pozornie może wydawać się to proste, ale jak ktoś spróbuje to przekona się, że nie jest to takie łatwe. Dla początkujących przygotujemy zestaw, który rozstawimy na trawniku, natomiast drugą taśmę rozłożymy nad basenem, gdzie będzie można zobaczyć, jak robią tricki na slacku osoby, które swoją przygodę z tą dyscypliną zaczęły już jakiś czas temu. Przybywajcie i bawcie się razem z nami! Ceny biletów wstępu według standardowego cennika.

