Program Oddech Motyla

Fundacja Lubimy Działać to organizacja non-profit, która w swojej działalności łączy wątki społeczne, prozdrowotne i proekologiczne. Jej misją jest dbanie o zdrowie dzieci, a tym samym przyszłych pokoleń. Do jej działań należy, między innymi, organizacja licznych inicjatyw społecznych, programów i warsztatów edukacyjnych, konkursów, funduszy grantowych, czy happeningów dla podopiecznych (i ich opiekunów). Wszystko skupione jest wokół jednego, nadrzędnego wątku - rozpowszechniania wiedzy z zakresu wpływu zanieczyszczonego powietrza na prawidłowy rozwój dzieci. Również idących z nimi w parze zdrowych nawyków oraz zwiększania świadomości i odpowiedzialności wśród ludzi.

Perspektywiczną wizją Fundacji jest zaangażowanie jak największej ilości osób( w tym zarówno jednostek indywidualnych, jak i zorganizowanych placówek edukacyjnych) w autorskie działania prospołeczne.

Do 18.03, jak informują organizatorzy, placówki oświaty mogą dokonać rejestracji do programu Oddech Motyla. Zapraszają również wszystkich do udziału w akcji pod hasztagiem #oddechmotyla.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Fundacji

