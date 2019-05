Prognoza pogody. Baaaaardzo zimny maj. Kiedy będzie ciepło?

Pogoda za oknami bardziej przypomina tę jesienną, a już na pewno nie zwiastuje nadchodzącego lata. Dzisiaj po południu ma powoli zacząć się rozpogadzać. Ale ocieplenie nie potrwa długo. Znamy prognozę pogody na najbliższe dni.

- To najchłodniejsza pierwsza połowa maja od 1991 roku. W tym okresie notuje się z reguły do 5-6 dni z temperaturą maksymalną poniżej 15 stopni. O ile w analogicznym okresie 2018 roku nie było ani jednego takiego dnia, o tyle w tym roku jest ich już aż 10 - mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Statystycznie w maju, możemy też liczyć na co najmniej kilkanaście dni z temperaturą maksymalną powyżej 20 st.C. A tym razem takiego dnia jeszcze nie było. Jeśli natomiast sięgniemy pamięcią do maja 2018 roku, to takich dni przez cały maj było aż 26.

Czym to jest spowodowane? W kwietniu oraz do połowy maja mamy na ogół do czynienia z dużymi zmianami w pogodzie, ponieważ naprzemiennie mogą napływać masy powietrza arktycznego z północy (tak jak to ma teraz miejsce) i zwrotnikowego z południa (ostatni taki dzień był 26 kwietnia). Patrząc za okno - od dwóch tygodni - zdecydowanie dominuje udział mas powietrza arktycznego.

Dr Marek Błaś zapowiada jednak, że dziś pożegnamy się z tą jesienną pogodą.