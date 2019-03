Prognoza aż do wtorku. Na jeden dzień wróci do nas lato! W piątek wieczorem będzie wiało

Weź udział w treningu przygotowującym do Runmageddonu na Stadionie Wrocław. Zobacz szczegóły

23 marca 2019 roku na Stadionie Wrocław odbędzie się trening przygotowujący do Runmageddonu. Będzie on okazją dla dzieci, młodzieży i dorosłych do zadbania o swoją kondycję i wytrzymałość tuż przed wrocławską edycją najpopularniejszego w Polsce cyklu biegów z przeszkodami.