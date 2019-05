Prezydent Wrocławia zlikwidował parking dla urzędników? Przeczytaj!

"Zlikwiduję parking dla urzędników na ulicy Bernardyńskiej" - ogłosił prezydent Jacek Sutryk zaraz po rozpoczęciu rządów we Wrocławiu. To jedno z zadań, jakie wyznaczył sobie na 100 pierwszych dni prezydentury. - Mało mnie obchodzi, czy się ktoś na mnie za to obrazi, czy też nie - grzmiał prezydent. A na jego oficjalnej stronie internetowej przy obietnicy tej szybko pojawiła się informacja: "Zrealizowane". Sprawdziliśmy. To bujda na resorach. Parking jak działał, tak działa. Prezydent zorganizował za to... spacer dla mieszkańców, podczas którego mogli zgłaszać swoje pomysły na zagospodarowanie tego miejsca w przyszłości.

22 lutego Jacek Sutryk podpisał zarządzenie, w myśl którego parking przestanie istnieć. Ale dopiero od lipca.

- Czas od lutego do końca czerwca był potrzebny, aby przygotować się do nowej inwestycji i poznać potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Zamknięcie parkingu z dnia na dzień spowodowałoby tylko to, że teren przez kilka miesięcy nie byłby używany i stał pusty – uważa Klaudia Piątek z ratusza.

Dodaje, że w tym czasie prowadzone były konsultacje społeczne. Konsultacje, o których wspomina, odbyły się 26 i 27 lutego. Tego pierwszego dnia urzędnicy zorganizowali spacer po parkingu, drugiego - spotkanie w Muzeum Architektury. Potem, do 13 marca, trwało zbieranie opinii, która koncepcja zagospodarowania terenu parkingu powinna być realizowana. Do wyboru były dwie - realizacja każdej z nich miałaby kosztować ok. 1 mln zł. Jedna koncepcja to skwer z krzakami, drzewami i klombami, druga - to klomby, drzewa, krzaki i skwer.