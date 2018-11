Prezydent Jacek Sutryk wyznaczył sobie 100 zadań na 100 dni (LISTA)

Przetargi na budowę nowych samochodowo-tramwajowych mostów Chrobrego, przebudowę mostów Średzkich i modernizację ulicy Osobowickiej, poprawa komunikacji z Jagodnem, likwidacja parkingu dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej, opracowanie koncepcji torowiska tramwajowego na Swojczyce, likwidacja droższego biletu na linie pośpieszne, budowa żłobka na Jagodnie - to tylko część zadań, jakie na 100 pierwszych dni swoich rządów we Wrocławiu wyznaczył sobie nowy prezydent Jacek Sutryk. Zobacz, co prezydent chce zrealizować do 27 lutego 2019.

Pawel Relikowski / Polska Press