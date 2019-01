Prezent na Dzień Nauczyciela? Kurator: Zapomnijcie o tym!

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października. W tym roku to niedziela, dlatego w większości szkół święto obchodzone jest dzisiaj, w części - w poniedziałek.

Uczniowie w ramach uznania dla swoich pedagogów wręczają im kwiaty lub czekoladki. Zdarzają się także drobne upominki, ale przed tą ostatnią formą wdzięczności ostrzega Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty.

ZOBACZ: Po 7000 zł nagrody dla nauczycieli. Zobacz nazwiska!

- Uświęconą tradycją i formą wyrażania wdzięczności są ciepłe słowo i kwiaty, to w zupełności wystarczy - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl kurator Roman Kowalczyk. Dodaje też, że pedagodzy nie powinni przyjmować żądnych materialnych prezentów. - To jest niedopuszczalne - mówi kurator. - Jeśli zamiast kwiatów nauczyciele dostaną słodkości, też nie powinni zabierać ich do domu. Najlepiej jak podzielą się nimi z uczniami - dodaje Roman Kowalczyk.

Jeśli chcesz podziękować swojemu nauczycielowi, zgłoś go do plebiscytu Nauczyciel na Medal.

Szczegóły na: www.gazetawroclawska.pl/nauczyciel