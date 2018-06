Tradycyjnie późna wiosna, tuż przed zakończeniem sezonu teatralnego, nie obfituje w premiery. Jednak wrocławski Teatr Polski w najbliższym czasie wystawia aż dwie premiery. Podobnie jak Teatr Polski – w podziemiu.

Teatr Polski – w podziemiu przypomina Przegrodzkiego

Scena Teatru Polskiego przy ulicy Zapolskiej przeżywa gorący weekend. Nie tylko z powodu temperatur. Po prostu do Polskiego wrócił wybitny twórca, Jan Szurmiej. Wystawia „Xięgi Schulza” według dzieł Brunona Schulza. Przedstawienia premierowe wystawiane są do niedzieli, 10 czerwca.Teatr Polski przygotowuje już następną premierę. To „Acid snow (będzie jeszcze zimniej”). Norweski reżyser Rolf Alme zaprezentuje autorską wersję jednego z filarów dziedzictwa kulturowego Północy – „Domu lalki” Henrika Ibsena. Na stronie internetowej Teatru napisano: „Spektakl przygotowany został z myślą o polskich realiach i polskich widzach, a treść ma prowokować i zaskakiwać. Jak adaptacja, ekscytująca niczym dobrze napisany kryminał, balansuje między oryginalnym przekazem Ibsena a ironią i absurdalnym humorem sytuacyjnym, zawsze jednak niosąc ze sobą myśli, obrazy i wypowiedzi o charakterze społeczno-politycznym”.– To spektakl oparty o treść dramatu Henrika Ibsena „Dom lalki”. Porusza problem i zagadnienie roli kobiety w społeczeństwie. Główna bohaterka zmaga się z wieloma problemami, widzowie zobaczą, jak wyglądało życie kobiety 140 lat temu. To na tyle nośny temat, że może się sprawdzić w czasach współczesnych. Każdy może znaleźć odniesienie do współczesności. Forma też będzie intrygująca, bo oprócz aktorów i świateł, i może jeszcze paru technikaliów, na scenie nie zobaczymy scenografii. W zasadzie spektakl jest oparty o energię aktorów, czyli ruch, działania sceniczne. Nawet muzykę stanowimy my, wydając różne dźwięki – opowiada Jakub Grębski, grający w spektaklu Doktora Ranka. – Tytuł odnosi się do treści spektaklu, burzliwie o nim dyskutowaliśmy, ale najlepiej odda treść samego dzieła – dodaje. Premiera 14 czerwca na Scenie na Świebodzkim.Dariusz Maj, kiedyś aktor Teatru Polskiego, dziś Teatru Polskiego – w podziemiu, wystąpi w spektaklu „Aleja Narodowa” na podstawie powieści Jaroslava Rudiša.Spektakl wyreżyserowała Katarzyna Dudzic-Grabińska (Akademia ST, Filia we Wrocławiu, tłumaczka książki opublikowanej przez Wydawnictwo Książkowe Klimaty), scenografię i kostiumy zaprojektowała Magdalena Stępień (ASP Wrocław). Jaroslav Rudiš, germanista i historyk, debiutował „Niebem pod Berlinem” w 2007 roku, a od tego czasu dorobił się już miana „kultowego pisarza”. W „Alei...” opowiada o kapitalizmie, komunizmie, miłości i wolności. Występuje Dariusz Maj, producentami spektaklu są: OKiS, Fundacja Teatr Polski – TP Dla Sztuki Teatr Polski w Podziemiu. Do zobaczenia w DCF-ie przy ul. Piłsudskiego 64a, 9, 11 i 12 czerwca o godz. 19.16, 17 i 18 czerwca wraca do Wrocławia Seb Majewski, jeden z najbardziej interesujących dziś reżyserów teatralnych. W Instytucie Grotowskiego wystawi oczekiwane długo przedstawienie „Postać dnia/siedem reakcji na jedno zdarzenie czyli opowieść teatralna o Igorze Przegrodzkim”. Producentem jest Ośrodek Kultury i Sztuki, a partnerami premier Instytut Grotowskiego oraz DCF.