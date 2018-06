W kinach kolejna część "Belli i Sebastiana" – film najlepiej jest oglądać rodzinnie, romantyczna komedia i historia zyskiwania pewności siebie, co przyda się każdemu.

to francuski film w reżyserii Léi Mysius, debiutującej długim metrażem. Film jest zwycięzca 4. edycji projektu Scope100, projektu Gutek Film. Uczestnicy Scope100 dostają darmowy dostęp poprzez internetową platformę VOD do 5 nowych europejskich filmów, pokazanych w ostatnim roku na światowych festiwalach filmowych. Z kilku propozycji do dystrybucji wybrali "Avę". To opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Spędza wakacje z matką nad Atlantykiem. Senną atmosferę niespodziewanie przerywa wiadomość o tajemniczej chorobie, przez którą stopniowo będzie tracić wzrok. Czas, który pozostał do końca wakacji postanawia uczynić niepowtarzalnym. Poznany na plaży tajemniczy chłopak staje się częścią nowego świata bohaterki, która odważnie podąży za swoimi pragnieniami.to kino familijne w reżyserii Clovisa Cornillaca. Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach Atos, Portos i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się w wiosce żądając oddania Belli i jej dzieci.W komedii romantycznej(reż. Claire Denis) Isabelle (Juliette Binoche w jednej ze swoich najlepszych ról) mieszka w Paryżu. Jest rozwiedzioną, samotną matką. Jako kobieta dojrzała wie, czego chce i wie, co sama może zaoferować. Po latach rozczarowujących relacji, po raz kolejny próbuje znaleźć miłość."Jestem taka piękna!" (reż. Abby Kohn, Marc Silverstein) to historia Renee Bennett (Amy Schumer) każdego dnia boleśnie doświadcza, jak to jest być przeciętniaczką w Nowym Jorku – mieście faworyzującym pięknych i bogatych. Wszystko zmienia się, gdy na zajęciach fitness spada z rowerka treningowego, uderza się w głowę i traci przytomność.(reż. James Marsh) główny bohater Donald Crowhurst to wizjoner, geniusz, oszust. Pomysłowy wynalazca, weekendowy żeglarz, który postanowił, że uda mu się to, czego nikt inny przed nim nie dokonał. Kiedy okazuje się, że budowany latami biznes bankrutuje, by wyjść z długów, uratować honor i zapewnić byt rodzinie decyduje się na desperacki krok. Bierze udział w żeglarskim wyścigu dookoła świata - Sunday Times Golden Globe.W przygodowym filmie(reż. Dennis Gansel) dawno, dawno temu, pośród szerokich wód oceanu była sobie maleńka wyspa z jedną linią kolejową, dwiema górami i populacją liczącą aż czterech mieszkańców. Pewnego dnia, listonosz przywozi tam tajemniczą paczkę, w której schowany jest mały chłopczyk. Gospodarze przyjmują dziecko z otwartymi ramionami, nazywają go Kuba Guzik i opiekują się nim jak własnym.