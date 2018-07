W tym tygodniu w kinach znajdą się: opowieść o legendzie mody, kontynuacja przebojowego musicalu, love story z perspektywy drona, historia zabójcy, animacja prosto z łąki. Różnorodność repertuaru sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

reż. Ian Bonhôte, Peter Ettedgui / Wlk. Brytania 2018Wizjoner. Buntownik. Geniusz. Aleksander McQueen. Przyszedł znikąd i na zawsze odmienił świat mody. Zwykły chłopak z biednej dzielnicy Londynu stworzył wartą miliony dolarów, luksusową markę. Stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon sztuki współczesnej. Odważny i bezkompromisowy, McQueen zwykł mawiać: Moje pokazy mody to sex, drugs and rock n’roll. Mają elektryzować. Wywoływać emocje. Szok i atak serca. Skąd czerpał wielką wewnętrzną siłę, dzięki której podbił hermetyczny świat haute couture? Projektował dla brytyjskiej królowej i największych gwiazd, takich jak Rihanna czy Nicole Kidman. U szczytu sławy popełnił samobójstwo. Jaką tajemnicę kryło jego życie? McQueen to oparta na faktach historia artysty – równie fascynująca, jak jego dzieła. Opowieść o człowieku, któremu niezwykła wrażliwość i energia pozwoliły wspiąć się na szczyty sławy i świata pop kultury.reż. Eric Barbier / Francja 2017występują: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Alexandre Picot, Finnegan Oldfield, Jean-Pierre DarroussinOparty na autobiograficznej powieści Romaina Gary'ego, film opowiada o wielkiej, wszechmogącej miłości macierzyńskiej, która buduje wokół dziecka iluzję wspaniałego świata. Dzięki tej niezwykłej i szalonej matce, życie głównego bohatera pełne jest zwrotów akcji, namiętności i tajemnic. A niesamowite przygody, jakich Romain doświadcza, pozwalają mu stać się jednym z czołowych powieściopisarzy XX wieku. Ale ta bezgraniczna macierzyńska miłość będzie również jego ciężarem przez całe życiereż. Ol Parker / USAwystępują: Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, CherKontynuacja przebojowego musicalu w gwiazdorskiej obsadzie, opartego na największych hitach szwedzkiego fenomenu – zespołu ABBA. Sophie (Amanda Seyfried) spotyka się na greckiej wyspie Kalokairi z przyjaciółkami swojej matki Donny (Meryl Streep) – Rosie (Julie Walters) i Tanyą (Christine Baranski). Dziewczyna ogłasza im, że jest w ciąży, jednak obawia się, że samodzielnie nie uda jej się wychować dziecka. Kobiety oferują swoją pomoc, a do spółki dołączają także mąż Donny, Sam (Pierce Brosnan) oraz jej byli partnerzy: Harry (Colin Firth) i Bill (Stellan Skarsgård). Wszyscy zaczynają opowiadać historię nastoletniej Donny, która została matką w młodym wieku i samodzielnie wychowywała dziecko, jednocześnie prowadząc grecką willę oraz śpiewając w girls bandzie.reż. Kim Nguyen / Kanada 2017występują: Joe Cole, Lina El Arabi, Faycal ZeglatLove story widziana z perspektywy… drona, w reżyserii Kima Nguyena, autora nominowanego do Oscara filmu Wiedźma wojny. Gordon (Joe Cole, znany z seriali Peaky Blinders i Czarne lustro) pracuje w amerykańskiej firmie ochraniającej rurociąg położony na północnoafrykańskiej pustyni. Za pomocą robota-drona bacznie obserwuje oddaloną o tysiące kilometrów okolicę z biura Detroit. Pewnego dnia na terenie patrolowanym przez Gordona zjawia się dziewczyna – Ayusha (Lina El Arabi), która zaczyna go intrygować. Chłopak postanawia śledzić ją za pomocą drona i dowiaduje się, że rodzina chce ją zmusić do zamążpójścia ze starszym mężczyzną. Ayusha jest zakochana w innym. Dziewczyna postanawia uciec, a Gordon decyduje się jej w tym pomóc. Ta pustynna wersja Romeo i Julii wciąga Gordona bez reszty. Oko na Julię to love story, gdzie zaawansowana technologia zbliża do siebie ludzi oddalonych o tysiące kilometrów, którzy w innych okolicznościach mogliby się nigdy nie spotkać.reż. Stefano Sollima / USA, Włochy 2018występują: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine KeenerAlejandro (Benicio del Toro) był kiedyś pełnym brawury prokuratorem, jednak morderstwo jego rodziny odmieniło go na zawsze. Z jednej strony stał się opiekunem córki mafiosa, który dopuścił się tej zbrodni, z drugiej nie przestał być sicario – zabójcą, który przekroczy każdą granicę, żeby zemścić się na kartelach, które odebrały mu jego dawne życie. Alejandro podejmuje się samotnej misji, która każe mu się cofnąć w głąb mrocznej przeszłości, o której tak bardzo chciał zapomnieć.reż. Laurent Tirard / Francja, Belgia 2018występują: Jean Dujardin, Melanie Laurent, Noemie MerlantOn – kapitan Neuville, jest pozbawionym skrupułów, przebiegłym… tchórzem. Ona – Elisabeth, to szczera, rozważna i honorowa siostra niewinnej Pauline, czyli narzeczonej oficera. Pewnego dnia mężczyzna musi pilnie wyjechać, ale zapewniając ukochaną o swoim uczuciu, obiecuje, że będzie do niej często pisał. Niestety żaden jego list nigdy nie dociera do zrozpaczonej narzeczonej. Elisabeth postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i, podszywając się pod niesłownego Neuville’a, zaczyna pisać do porzuconej siostry fałszywe wiadomości. Pewnego dnia kapitan niespodziewanie powraca do domu.reż. Gerard McMurray / USA 2018występują: Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Muggareż. Ken Scott / Francja / USA 2018występują: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad AbdiMłody i przystojny fakir Aja opuszcza Indie, aby odnaleźć w Paryżu swojego ojca i przy okazji odwiedzić szwedzki sklep z meblami, o czym marzy od dziecka. Gdy wreszcie do niego trafia, od pierwszego wejrzenia zakochuje się w ślicznej Marie. Nadzieje na miłość rozwieją się, kiedy w wyniku szalonego zbiegu okoliczności Aja utknie w szafie i wyruszy w niesamowitą podróż przez Europę. Czy spryt, humor i odrobina magii pozwolą mu wrócić do Paryża i znów spotkać ukochaną?reż. Antoon Krings, Arnaud BouronPasikonik Tonik jest prawdziwym włóczykijem. Przemierza świat w podskokach, nigdzie nie zagrzewając dłużej miejsca. Pewnego dnia trafia na łąkę tak piękną, że postanawia zatrzymać się tu na dłużej. Szczególnie, że wpadła mu w oko urocza i dobra Królowa Pszczół Margerytka. Zakochany polny konik gotów jest na wszystko, by mieszkańcy łąki uznali go za dobrego kumpla, a nawet przyjaciela. Niestety nie znając jeszcze miejscowych „układów” daje się omotać podstępnej osie i zamiast stać się przyjacielem, mimo woli zasłuży na miano wroga łąki. Tonik jednak nie daje się za czułki wodzić i zamiast się poddać i zwiać w świat, postanawia naprawić swe błędy, obronić łąkę przed armią szerszeni i zasłużyć na serce królowej.