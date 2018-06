Od piątku (1 czerwca) w kinach: psie propozycje dla całej rodziny, horror na podstawie sztuki i pikantna komedia.

Na dużych ekranach kanadyjska komediao erotycznych fantazjach 34-letniej Estelle. W obrazie w reżyserii Nicolasa Monette'a kKobieta zamierza zmienić swoje życie intymne i wpada na szalony pomysł. Czy Estelle uda się znaleźć partnerów do łóżka?Homoseksualizm w futbolu? W filmie(reż. Marcel Gisler) grający na pozycji napastnika w rozwijającym się klubie piłkarskim zakochuje się w innym zawodniku. Mężczyźni muszą ukrywać swoje uczucie przed kolegami z zespołu i władzami klubu.Paula, główna bohaterka filmu(reż. Léonor Sérraille) rozstała się z mężczyzną. Nie ma kogo prosić o wsparcie, którego potrzebuje. Decyduje się zacząć życie na nowo.(reż. Dominik Wessely) to zwariowany film o 9-latce, która dowiaduje się, że musi zamieszkać z rodzicami w Rumunii. Dziewczynka nie godzi się na to i ucieka od rodziców. Czy Nelly poradzi sobie sama?W filmie familijnym(reż. Clovis Cornillac) chłopiec będzie musiał obronić swoją ukochaną suczkę Bellę i jej szczenięta przed złym człowiekiem, który podaje się za ich prawowitego właściciela.W komedii(reż. Raja Gosnell) Max, pracujący dla policji rottweiler, zostaje wysłany na prestiżową wystawę psów, by zbadać tajemniczą sprawę związaną z nielegalnym handlem zwierzętami.W kinach również horror "Przebudzenie dusz" zrealizowany na podstawie sztuki teatralnej. Film wyreżyserowali Jeremy Dyson i Andy Nyman, zagrali w nim aktorzy znani m.in. z seriali: Martin Freeman ("Fargo") i Alex Lawther ("The End of the F***king World").