Od piątku (13 lipca) w kinach, m.in. kontynuacja szalonych przygód superbohaterów i film o poszukiwaniu miłości.

W animacji(reż. Brad Bird) Bob Parr zmaga się z problemami wychowawczymi swoich dzieci, a jego żona Helen, znana także, jako Elastyna, realizuje swe aspiracje, podejmując pracę w lidze antyprzestępczej.W komediodramacie(reż. Susan Walter) Senny Burgers pracuje jako projektanka mody. Senny ma problem ze znalezieniem odpowiedniego partnera. Pewnego dnia poznaje Adama. Nic nie wskazuje, by między nimi zaiskrzyło. Rok później, główna bohaterka spotyka Adama ponownie. Czy tym razem im się powiedzie?W melodramacie wyreżyserowanym przez Dominica Cooke'aFlorence (w tej roli nominowana do Oscara Saoirse za rolę Ronan w „Lady Bird”) i Edward (Billy Howle) wyruszają w romantyczną podróż poślubną na południowe wybrzeże Anglii. Ich wspólna przyszłość zależy od jednej nocy, po której nic nie będzie już takie samo. Czy młoda para pokona swoje słabości?Stefa Sollima wyreżyserował drugą część historii o meksykańskiej mafii. W filmie kartele przemycają terrorystów przez granicę amerykańsko-meksykańską. Matt (Josh Brolin) i Alejandro (Benicio del Toro) ponownie łączą siły, by powstrzymać przestępców.