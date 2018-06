Premiery kinowe od piątku w kinach. Wśród nich historia Pabla Escobara, narkotykowego bossa.

Oglądaliście Państwo serial „Narcos”? Produkcja Netflixa opowiada o Pablo Escobarze, który w XX w. zajmował się przemytem kokainy m.in. do Stanów Zjednoczonych. Oglądając „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara” będziemy mogli zagłębić się w historię jego życia. Pewnego dnia Pablo poznaje piękną Virginię Vallejo – gwiazdę kolumbijskiej telewizji. To spotkanie odmienia serce przestępcy. Wkrótce dziennikarka dowiaduje się o powiązaniach ukochanego z narkobiznesem. Dlaczego nie odwraca się od kryminalisty? Film wyreżyserował Fernando Leon de Aranoa, w rolach głównych wystąpilli: Javier Bardem, Penélope Cruz i Peter Sarsgaard.Akcja filmu „Sweet Country” rozgrywa się w 1929 roku w małym mieście położonym na australijskim Terytorium Północnym. Aborygen Sam w samoobronie zabija białego pracodawcę i staje się przestępcą. Uciekającego mężczyznę próbują schwytać tropiciele pod wodzą doświadczonego i surowego sierżanta Fletchera. Reżyseria: Warwick Thornton, grają: Bryan Brown, Matt Day, Tremayne Doolan.„Twój Simon” w reż. Grega Berlantiego to zabawna i wzruszająca opowieść o dorastaniu Simona. Bohater jest gejem, ale jeszcze nikomu o tym nie powiedział. Niespodziewanie nastolatek zakochuje się w koledze z klasy. W komedii romantycznej „I że ci nie odpuszczę” samotna Kate wykorzystuje utratę pamięci przez bogatego mężczyznę i udaje, że jest jego żoną. Ku jej zaskoczeniu beztroski Leonardo zaczyna doskonale odnajdywać się jako tata i mąż. Występują: Katherine Langford, Josh Duhamel, Jennifer Garner