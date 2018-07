Od piątku w kinach film o amerykańskiej wokalistce i dramat o przetrwaniu na Pacyfiku.

Ten film powinni obejrzeć przede wszystkim wielbiciele jej talentu. Whitney Houston była pierwszą artystką, która zadebiutowała na szczycie listy Billboard 200 i jedyną w historii, której siedem kolejnych singli pojawiło się na pierwszym miejscu zestawienia Billboard Hot 100. Dokumentpokazuje życie prywatne, karierę oraz upadek Whitney Houston. Zmarła w 2012 roku wokalistka miała na scenie głos anioła, ale poza nią przegrywała walkę z własnymi demonami. W filmie zostaną wykorzystane niepublikowane wcześniej ujęcia, rzadko lub nigdy niepokazywane materiały filmowe, a także nagrania koncertowe wykonane przez samą Whitney Houston w różnych okresach jej kariery. Dokument wyreżyserował Kevin Macdonald.Produkcja(reżyseria: Baltasar Kormákur) to historia dwójki zakochanych w sobie młodych żeglarzy, którzy wyruszają w rejs przez Pacyfik do odległej o tysiące kilometrów Kalifornii. Tami i Richard zmierzają w kierunku jednego z największych huraganów w historii. Ich jacht w starciu z żywiołem nie ma jednak żadnych szans.Dramat(reżyseria: Kohki Hasei) to opowieść o 12-letniej mieszkance Manili, która marzy o jednym – żeby mieć mamę. Dziewczynka utrzymuje się z drobnych kradzieży i ma nadzieję, że kupi za to rodzinę.W filmie(reżyseria: Antonio Padovan) inspektor Stucky musi rozwikłać zagadkę morderstwa kierownika cementowni i samobójstwa hrabiego Desiderio Ancillotto.