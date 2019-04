Premiery filmowe kwiecień. Najciekawsze propozycje na najbliższy miesiąc [PRZEGLĄD]

Ciężki dzień? Te zrelaksowane zwierzaki poprawią ci humor! [FILM]

Z serii: znalezione w sieci. Poniedziałek nie należy do naszego ulubionego dnia w tygodniu. Po weekendzie ciężko się odnaleźć w pracy. Wielu z nas marzy by wrócić do domu, zrelaksować się i zregenerować siły na następny dzień. Nawet zwierzęta lubią się relaksować i odpoczywać. Te...