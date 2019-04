Prawie 300 par skorzysta z dofinansowania leczenia bezpłodności we Wrocławiu

Program leczenia bezpłodności ruszył w połowie kwietnia. Pierwszych ciąż można spodziewać się już w maju. Z dofinansowania do zabiegu in vitro skorzysta ok. 300 par. Na ten cel urząd miasta przeznaczył prawie 1,5 mln zł. Do realizacji programu urzędnicy w postępowaniu konkursowym wybrali mieszczącą się przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu Klinikę Invicta.

Starające się o dziecko pary mogą otrzymać dofinansowanie do 5 000 zł do pojedynczej procedury in vitro z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych bądź komórek od anonimowych dawców, a także do procedury adopcji zarodka. Pozostałe koszty, np. badań czy dodatkowych konsultacji medycznych będą leżały po stronie pary.

O otrzymaniu dofinansowania zadecyduje spełnienie kryteriów formalnych i kwalifikacji medycznej. Pary będące w związku małżeńskim lub partnerskim muszą mieszkać we Wrocławiu. Kobieta nie powinna mieć więcej niż 40 lat, chociaż dopuszczalne są wyjątki. O możliwości skorzystania z dopłat będzie decydowała kwalifikacja i kolejność zgłoszeń.

Na stronie internetowej kliniki jest formularz, za pomocą którego można się zapisywać. Przed wizytą kwalifikacyjną należy wykonać badania hormonalne i badanie nasienia oraz zgromadzić dokumentację z dotychczasowego leczenia. Konieczne będzie także przedstawienie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za 2018 r.

O realizacji programu leczenia bezpłodności zadecydowali wrocławscy radni podczas sesji w styczniu tego roku. Projekt uchwały w tej sprawie zgłosili radni Nowoczesnej. - Jestem na życiem. I tu stawiam kropkę - mówił wtedy prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.