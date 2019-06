Praktyka, pasja i sukcesy – studiuj ambitnie!

Ratowanie pożytecznych owadów, programowanie, systemy ratujące ludzkie życie – to tylko niektóre przykłady projektów i wyzwań realizowanych na UWr. Dowodzą one, że już w toku studiów można wykorzystać swoją wiedzę w pożyteczny, a czasem wręcz spektakularny sposób. Mogą również być wskazówką dla tych, którzy wahają się, czy warto aplikować na studia doktoranckie. Wybierając karierę naukową, młodzi ludzie kontynuują badania na swej macierzystej uczelni. Tym samym z pasją przekazują swą wiedzę kolejnym studentom. Kariera naukowa może być pełna wyzwań i ogromnej satysfakcji.

Uniwersytet ratuje zagrożone owady

Zagrożenia, które nasza cywilizacja przyniosła pszczołom miodnym, to problem, z którym musi zmierzyć się cała ludzkość. Jednak nie tylko pszczoły padają ofiarą wszechobecnych chemikaliów, którymi traktujemy uprawy czy eliminujemy szkodliwe dla nas (i niestety nie tylko te) owady. Do uznawanych za pożyteczne insektów, których liczba wciąż maleje, należą także trzmiele. Jak mówi dr Marcin Kadej z Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego, „nie wszystkie kwiaty są przystosowane do tego, żeby zapylała je pszczoła. Ze względu na ich budowę i głębokość kielicha, a co za tym idzie – na długość języczka tych owadów. U pszczoły języczek, po łacinie proboscis, ma długość 6,3–6,5 mm. W przypadku trzmieli krótkojęzyczkowych […] jest to 9 mm, podczas gdy u długojęzyczkowych – nawet 15 mm. Kolejna bardzo ważna cecha trzmieli to tzw. zapylanie wibracyjne. Trzmiel zawisa przy kwiecie pomidora czy borówki wysokiej, łapie żuwaczkami fragment krawędzi płatka korony i pracą własnych mięśni, a co za tym idzie – skrzydeł, bo cały czas jest w zawieszeniu, wywołuje falę uderzeniową o częstotliwości 400 Hz, która powoduje otwarcie się pylników i wysypanie pyłku na ciało owada. Poprzez realizowany projekt ratowania trzmieli Marcin Kadej stara się edukować społeczeństwo, jak pożyteczni są ci krewniacy pszczół, dlaczego ich ochrona jest ważna oraz że nie jest ona tak trudna. Wystarczy chociażby nie usuwać karp po wyciętych drzewach, pniaków i kamieni z pryzm – w ten sposób możemy dać trzmielom dom. To tylko jeden z przykładów, jak młodzi naukowcy na Uniwersytecie Wrocławskim próbują sprostać najbardziej palącym problemom ekologicznym.

Nauka na ratunek

W czasie studiów studenci poznają rozmaite techniki i najnowsze osiągnięcia w danej dziedzinie nauki, które mogą potem wykorzystać w przyszłości. Niezwykle ważnym projektem jest system ratowania życia opracowany przez prof. Tomasza Niedzielskiego z zakładu Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jego zespół. Zaprojektowany system ma za zadanie lokalizację osób zaginionych na terenach niezabudowanych. System będzie wdrożony już za dwa lata i wykorzysta go m.in. GOPR.

Promocja wiedzy

Nauki nie można „zamykać” na uniwersyteckim kampusie. Jednym z ważnych zadań stojących przed naukowcem jest przekazywanie wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców, nie tylko słuchaczom wykładów. Nie jest to takie proste – zawiłe, a jednocześnie bardzo ważne problemy i zagadnienia naukowe trzeba przedstawić w sposób przystępny dla każdego. W tej dziedzinie prym wiedzie prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest on autorem ponad 150 artykułów prasowych, mnóstwa wystąpień w radiu i telewizji oraz współautorem książki „Nagi umysł”. W 2016 r. został uhonorowany nagrodą „Popularyzator Nauki”. Do jego najważniejszych wyróżnień należą Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Trudno o lepszą i bardziej wymowną zachętę do uczestnictwa w wykładach profesora Pawłowskiego.

Psychologia w VR

Wirtualna rzeczywistość to nie tylko gry. Swoich studentów będą o tym przekonywali dr Marcin Czub oraz dr Joanna Piskorz z Instytutu Psychologii UWr. Unikalne zastosowanie rzeczywistości wirtualnej w rehabilitacji oraz terapii bólu to dziedzina, która zafascynuje zarówno osoby zgłębiające tajniki ludzkiego mózgu, jak i pasjonatów najnowszych technologii. Prace badawcze podejmowane przez tych naukowców to nowoczesne metody, które wspomóc mogą terapie psychologiczne, a także ogólną terapię bólu, w tym bólu chronicznego, w leczeniu szpitalnym oraz pomocy pacjentom zmagającym się z bólem w życiu codziennym. Każdy student ma szansę popracować nad tymi pionierskimi zagadnieniami w ramach seminariów magisterskich.

Mistrzowie programowania

Sukcesy można osiągnąć już w trakcie studiów. Udowodnili to studenci Uniwersytetu Wrocławskiego biorący udział w Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. To największe i najbardziej prestiżowe zawody w programowaniu, a o awans do finałów mistrzostw walczą dziesiątki tysięcy studentów z uczelni z całego świata. W tym roku studenci UWr wywalczyli szóste miejsce i srebro; w roku ubiegłym zdobyli brąz. Kto wie, czy niedługo nie sięgną po złoto? Zwłaszcza, że znacznie wyprzedzili studentów m.in. z takich uniwersytetów jak Oxford, Cambridge czy Harvard!

Sami mistrzowie, czyli Jarosław Kwiecień, Michał Górniak i Anadi Agrawal, to młodzi adepci informatyki. Jarek jest na trzecim roku, Michał – na drugim, natomiast Anadi – na pierwszym. Razem trenują programowanie od kilkunastu miesięcy, a poznali się jeszcze w czasach liceum, na obozie programistycznym organizowanym przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczą w tych obozach zresztą nadal, ale już jako kadra.

Osiągaj sukcesy w swoich dziedzinach

Każda dziedzina nauki ma swoje wyzwania i daje możliwość osiągnięcia sukcesu. Studenci różnych wydziałów, wspierani przez kadrę naukową, nie próżnują. Student astronomii, Kamil Bicz, w zeszłym roku wypatrzył na Słońcu plamę o cechach, które świadczą o rozpoczęciu nowego cyklu aktywności słonecznej. Z kolei nowatorski kierunek, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, daje możliwość gromadzenia wiedzy z dziedzin omawiających najbardziej palące problemy naszej planety – od ochrony przyrody po środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydział Nauk Biologicznych UWr natomiast przygotowuje regularnie projekty naukowe współfinansowane przez Unię Europejską, w tym propagujące wiedzę z zakresu biologii wśród wszystkich pokoleń. Przed studentami pojawia się wiele satysfakcjonujących wyzwań!