18 kwietnia 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazał się poradnik „The Yes Brain. Mózg na Tak” autorstwa Daniela J. Siegel i Tiny Payne Bryson, o znamiennym podtytule Jak kształtować w dziecku ciekawość świata, odporność psychiczną i odwagę. Mało teorii i naukowej terminologii, dużo praktycznych wskazówek dla rodziców jak dobrze wychować pociechy unikając błędów wychowawczych.

O KSIĄŻCE:

Jak często twoje dziecko na prośby reaguje sprzeciwem lub agresją? Jak często odmawia wykonania prostych poleceń? Czy nie marzysz, by bez złości przestało szaleć w wirtualnym świecie

i odrobiło lekcje? Wyniosło śmieci? Posprzątało w swoim pokoju? Myślisz, że to tylko twój problem? Nic bardziej mylnego.

Rodzice pragną, by dzieci umiały podejmować dobre decyzje nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Chcą, by troszczyły się o innych, a zarazem umiały bronić własnych interesów. By nie załamywały się, gdy sprawy nie układają się po ich myśli.



Bazując na wieloletnim doświadczeniu, autorzy – psychoterapeutka i psychiatra – stworzyli poradnik, który pokazuje, jak wytyczyć dziecku jasne granice, okazując jednocześnie empatię i miłość. Siegel

i Payne-Bryson omawiają najskuteczniejsze metody wychowawcze i najczęściej popełniane błędy. Prezentują swoje tezy przystępnym językiem i ilustrują zabawnymi historyjkami z życia, również w formie rysunków.



OPINIE O KSIĄŻCE NA ŚWIECIE:

„Łatwo przyswajalny i informacyjny poradnik pomoże dorosłym sprawić, by dzieci wiodły urozmaicone, satysfakcjonujące życie pod kątem fizycznym i emocjonalnym, wypełnione celem i znaczącymi relacjami. Budujące, łatwe do zrozumienia badania naukowe, pokazują jakie korzyści uzyskuje dziecko, gdy zachęcane jest do bycia dociekliwym, charakternym i dzielnym.”

– Kirkus Review



***

„Ta wyjątkowa i fascynująca książka pokazuje jak pomóc dzieciom przyjmować życie ze wszystkimi jego wyzwaniami i kwitnąć we współczesnym świecie. Integruje badania z zakresu rozwoju społecznego, psychologii klinicznej i neurobiologii. To prawdziwa skrzynia pełna skarbów - wskazówek i technik dla rodziców.”

—Carol Dweck, autor Mindset



***

„W dzisiejszej zabieganej, zmuszającej do rywalizacji kulturze, pozostawianie naszym dzieciom przestrzeni, by były sobą, jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Ta książka dostarcza „wyjście ewakuacyjne” dla tych, którzy mierzą wysoko. To przewodnik dla rodziców, zapewniający zdrowie, szczęście i prawdziwy sukces – matryca do wychowania pewnego siebie, kreatywnego dziecka w świecie opartym na strachu. Nigdy nie jest za późno, by zaimplementować oparte na naukowej wiedzy strategie, którymi dzielą się z nami Dan Siegel i Tina Payne Bryson .”

—Vicki Abeles, producent i co-reżyser, The Race to Nowhere i Beyond Measure



***

Każdy rodzic chce wychować dziecko o silnym umyśle, wytrzymałe i troskliwe. Po prostu nie wiemy jak mamy to zrobić. Otwieramy usta i wyśpiewujemy utarty refren naszych rodziców, „nie, nie, nie…”. W książce „Mózg na Tak” Dan Siegel i Tina Payne Bryson uczą nas jak wypracować chłonny, dociekliwy umysł w naszych dzieciach. Nigdy nie czytałem lepszych, bardziej zrozumiałych wyjaśnień wpływu, jakie wychowanie może mieć

na umysł i osobowość dziecka.”

—Michael Thompson, PhD, współautor Raising Cain





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.