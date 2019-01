Prąd drogi jak nigdy! Podwyżka wyniesie nawet 600 zł?

Według GUS-u, w jednym gospodarstwie domowym mieszkają średnio 2,9 osoby. Roczny koszt zużycia prądu dla takiej rodziny w najpopularniejszej taryfie G11 wynosi 1246,57 zł. W 2019 roku mielibyśmy płacił około 423 złotych rocznie więcej, a w 2020 roku aż o 623 złote więcej.

- Wzrost cen energii to poważny problem dla przedsiębiorców - mówi Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo- Handlowej. - O ile w przypadku gospodarstw domowych państwo może oferować pomoc, jako kryteria przyjmując próg ubóstwa, tak w przypadku firm nie widzę możliwości, że Skarb Państwa będzie wyciągał pieniądze z kieszeni podatników, by dokładać do przedsiębiorstw.

Firmy są więc niejako skazane na koszty i muszą sobie radzić. Mogą oszczędzać lub przerzucać koszty na ceny produktów i usług, co odczujemy wszyscy. Są firmy, gdzie ceny energii stanowią nawet 25 proc. kosztów. Obawiałbym się bardziej nie o samych przedsiębiorców, a o ich klientów. Dla przykładu firmy komunalne, które zużywają ogromne ilości energii, będą podnosić ceny, a mieszkańcy będą wówczas więcej płacić za wodę czy odbiór odpadów.

Pod koniec września prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando informował, że w związku z rosnącymi cenami hurtowymi energii już wkrótce może być zmuszony podnieść ceny dla gospodarstw lokalnych.

Od tego zdania odcina się premier Mateusz Morawiecki, który w rozmowie z Radiem Zet powiedział, że podwyżek cen dla gospodarstw domowych nie będzie. - Z tego, co wiem, w przyszłym roku Urząd Regulacji Energetyki nie planuje podwyżek taryf dla gospodarstw domowych - powiedział szef rządu. Jednocześnie zapowiedział też, że rząd pracuje nad sposobem złagodzenia podwyżek dla przedsiębiorców w przypadku, gdyby musiały one nastąpić. Podwyżki są nieuniknione chociażby dlatego, że nasze koncerny energetyczne toną w długach. Co ciekawe, PGE, która jest największą grupą energetyczną w kraju, jest warta mniej niż CD Projekt. Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że CD Projekt jest autorem wielu hitowych gier wideo, które skupiają się chociażby na przygodach wiedźmina Geralta. Szacunkowe zadłużenie PGE na dzień 30 czerwca tego roku wynosiło ponad 8,2 miliona złotych. Co oczywiste, podwyżki nie są mile widziane przez społeczeństwo, a Polacy już narzekają, że i tak płacą za dużo.

- Nie wyobrażam sobie płacić więcej za prąd. Już w tej chwili miesięczny rachunek w moim domu to ponad sto złotych. To mocno obciąża budżet domowy - mówi pani Maria, emerytka z Lądka-Zdroju.

Niezależnie od tego, jak rozstrzygnie się walka na najwyższych szczeblach, nasze domowe rachunki za prąd i tak podrożeją o kilka złotych. Wszystko za sprawą tego, że w 2019 roku wróci zawieszona na ten rok opłata za zieloną energię. Podwyżki cen dla przedsiębiorców odczuje każdy z nas. Więcej zapłacimy chociażby u lokalnych dostawców, którzy - aby utrzymać się na rynku - będą musieli naliczać wyższe opłaty za swoje produkty.

- Za prąd wkrótce zapłacimy więcej, to pewne - mówi pan Łukasz, przedsiębiorca z branży rolnej. - A to się przełoży na ceny warzyw. Szklarnie trzeba oświetlać, podlewanie też działa przecież na prąd. Rosną koszty pracownicze. Paliwo jest coraz droższe. Jeszcze kilka takich lat i przetrwają tylko najwięksi producenci. Wszyscy mniejsi splajtują. I ci więksi zaczną dyktować dowolne ceny. O podwyżkach mówią też głośno piekarze i inni producenci.