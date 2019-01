Praca w branży beauty&wellness – te zawody zapewnią Ci miejsce pracy

Dlaczego warto?

Decydując się na pracę w usługach związanych z dbaniem o urodę, można mieć pewność, że nie będzie problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Szczególnie panie z przyjemnością poddają się zabiegom kosmetycznym, dzięki którym mogą poprawić niedoskonałości i uwypuklić to, co mają najpiękniejsze. Tysiące klientek napędza w ten sposób koniunkturę, dzięki czemu pracy jest pod dostatkiem, a na zarobki też nie można narzekać. Najwięcej miejsc pracy znajduje się w dużych miastach, w których można także liczyć na najwyższe wynagrodzenia. Poza dużymi renomowanymi salonami kosmetycznymi i studiami wizażu, kosmetyczki, stylistki i manikiurzystki mogą także znaleźć pracę m.in. na planach filmowych, w telewizji i teatrach, gdzie perfekcyjny, dopracowany w każdym szczególe wygląd jest, poza talentem, kluczem do sukcesu. Zapotrzebowanie na usługi kosmetyczne widoczne jest także w mniejszych miastach, gdzie głównymi miejscami zatrudnienia są różnorodne studia urody. Dużą popularnością cieszą się także mobilne studia kosmetyczne, stanowiące jednoosobową działalność gospodarczą. Pracujące w ten sposób kosmetyczki, manikiurzystki i wizażystki, mają większą niezależność w świadczeniu usług, a dodatkowo samodzielnie pracują na wypromowanie swojej marki.

Co trzeba umieć?

W zawodach związanych z branżą beaty&wellness, duże znaczenie odgrywają wrodzone predyspozycja, a także pasja. Osoby, które wykonują swój zawód z zamiłowania, mogą poszczycić się gronem zadowolonych, a przede wszystkim lojalnych klientów, którzy regularnie korzystają z usług. Zdolności manualne i dokładność to umiejętności, bez których w takich zawodach jak kosmetyczka, czy manikiurzystka ani rusz. W przypadku wizażystki lub stylistyki, kluczowa jest umiejętność dobierania kolorów, znajomość trendów modowych i łączenia pasujących do siebie lub**kontrastujących ze sobą elementów stroju i fryzury. Należy także pamiętć, że każdy z wymienionych zawodów opiera się na współpracy z klientem, do czego niezbędne są umiejętności miękkie**, takie jak np. komunikatywność.

Nabycie kwalifikacji jest konieczne

Ukończenie studiów, szkoły policealnej lub odpowiednich kursów, potwierdzających nabyte umiejętności jest niezbędne, by móc ubiegać się o tego typu pracę. Poza wrodzonym talentem, duże znaczenie odgrywają także techniki makijażu i wykonywania manicure, które trzeba zgłębić, by wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Makijażystki muszą także dodatkowo posiadać wiedzę m.in. z takich dziedzin jak dermatologia, chemia kosmetyczna, zabiegi pielęgnacyjne. Obowiązki wizażystki są nieco bardziej rozległe, ponieważ musi ona nie tylko posiadać umiejętność wykonywania makijażu, ale także umiejętnie dobierać strój do sylwetki klienta. Dodatkowo, to właśnie wizażystka musi zadbać o to, by strój, makijaż i fryzura stanowiły harmonijną całość, a stylizacja była odpowiednia do okazji. Jeżeli myślisz o tego typu zawodach, ale nie możesz sobie pozwolić na ukończenie kosztownego kursu, to zdecydowanie powinnaś pomyśleć o zapisaniu się na jeden z kierunków: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/manikiurzystka, https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/wizazystka---stylistka, https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-uslug-kosmetycznych. Kształcenie odbywa się w trybie zaocznym, dzięki czemu można je z łatwością pogodzić z codziennymi obowiązkami, a koszty są bardzo przystępne. Ostatni z wymienionych kierunków jest bezpłatny, co jest dużym udogodnieniem dla wszystkich, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności, ale ze względów finansowych nie mogą sobie na to pozwolić.