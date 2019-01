Praca przy komputerze. Jak dbać o oczy?

Według szacunków, aż 75% osób spędzających co najmniej dwie godziny dziennie przy komputerze jest narażonych na CVS. Zbyt długie wpatrywanie się w ekran skutkuje m.in. zespołem suchego oka, bólami głowy, niewyraźnym widzeniem, nadwrażliwością na światło, przemęczeniem i podrażnieniem oczu. Długie skupianie wzroku na płaskiej powierzchni monitora obniża również zdolności akomodacyjnych oraz osłabia mięśni gałki ocznej.

Ochrona przede wszystkim

By chronić oczy przed złym wpływem komputera, przede wszystkim zadbaj o otoczenie wokół niego. Dobre warunki pracy to podstawa – monitor powinien być ustawiony bokiem do naturalnego źródła światła, zaś jego odległość od oczu musi wynosić co najmniej 50 cm. Ustaw górną krawędź ekranu na wysokości wzroku, inaczej szybko poczujesz ból szyi i oczu.

Ważne jest również wietrzenie pomieszczenia, utrzymywanie w nim odpowiedniej wilgotności oraz porządku – drobinki kurzu osiadające na monitorze podrażniają gałki oczne.



Dbaj o zdrowe nawyki

Wyrób w sobie również zdrowe nawyki. Częste mruganie poprawi nawilżenie oczu, zaś kilkudziesięciosekundowe przerwy co dwadzieścia minut sprawią, że wzrok odpocznie i będzie mógł skupić się przez chwilę na czymś innym niż ekran komputera. Jeśli boisz się, że zapomnisz o tych zasadach, zainstaluj jedną z wielu darmowych aplikacji, które nie tylko przypomną o przerwie, ale nawet zaproponują proste ćwiczenia dla odprężenia oczu.

Dodatkowe wsparcie

Jeśli spędzasz naprawdę dużo czasu przy komputerze, pomyśl o dodatkowym wsparciu. Krople do oczu, tzw. sztuczne łzy, zapewnią optymalne nawilżenie, złagodzą podrażnienia i wyeliminują przekrwienia. Nie wolno, rzecz jasna, zapomnieć o regularnym badaniu wzroku u specjalisty, co pozwoli na szybkie wykrycie wad i odpowiednią reakcję. Kontrolne wizyty powinny odbywać się raz w roku.