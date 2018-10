Praca marzeń. Pojedziesz w góry za darmo, by czytać książki, zapłacą Ci 2000 zł na rękę i dadzą jeść!

Ogłoszenie o takiej treści pojawiło się ostatnio w internecie: „Kryminały łykasz seriami, a thrillery wywołują u Ciebie szybsze bicie serca? Szukamy właśnie Ciebie! Zatrudnimy miłośniczkę lub miłośnika książek. Do Twoich zadań testerki lub testera kryminałów będzie należał tygodniowy pobyt w górach, lektura jednego thrillera lub kryminału – wskazanego przez wydawnictwo - dziennie oraz przekazywanie w formie elektronicznej swoich rekomendacji. Jest jeden warunek – kandydatów i kandydatki wydawnictwo W.A.B. zachęca do lektury „Lissy” – jednego z najlepszych thrillerów tego sezonu, powieści, która jest nieprzewidywalna, szalona i porywająca. Poczujecie, że zło może przybierać różne oblicza...”

Pracodawca zapewnia: tygodniowy pobyt (wraz z wyżywieniem) w polskich górach w wybranym przez kandydatów terminie, zapas książek do testowania, pokrycie kosztów dojazdu na miejsce oraz honorarium w wysokości 2000 zł netto.

Kandydaci powinni spełnić pewne wymagania: nadesłać recenzję thrillera „Lissy” Luki D’Andrea, powinni kochać książki, a w szczególności thrillery i kryminały, powinni mieć lekkie pióro do pisania rekomendacji w social mediach, przysłać CV. Oferty można składać do końca października. Testerka lub tester kryminałów zostanie wyłoniony do końca listopada.