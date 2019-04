Praca czeka. Płacą nawet ponad 10 tys. złotych! [NAJNOWSZE OFERTY z Dolnego Śląska]

LIDER ZESPOŁU, ANALITYK FUNKCJONALNY Miejsce pracy: WROCŁAW Zakres obowiązków: - bezpośredni kontakt z klientami zagranicznymi, począwszy od rozpoczęcia projektu aż do jego ukończenia; - określanie zakresu projektów, celów i rezultatów; - aktywne śledzenie realizacji projektu, zapewnienie komunikacji w zespole oraz monitorowanie postępów; - monitorowanie ograniczeń projektu: harmonogramy, koszty, zakresy; - współpraca z zespołem programistów w zakresie generowania możliwości biznesowych oraz definiowania wymagań, szacunków i propozycji; - kierowanie strategiczną koncepcją i rozwojem nowych modeli biznesowych w zakresie grup docelowych, linii produktów i procesów; - ulepszenie istniejących produktów i rozwiązań pod względem zawartości, łatwości obsługi i jakości. Wynagrodzenie brutto: od 14 000 PLN nie mniej niż 14000 zł Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne Znajomość języków: angielski, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły Zawód: Kierownik działu informatyki (wymagany staż - lata: 5) Inne wymagania: 1) wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana w obszarze IT), 2) staż pracy: min. 5 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami, w tym 3 letnie w zarządzaniu projektami IT, 3) umiejętność-specjalność: doświadczenie w zarządzaniu zespołem znajomość SCRUM, znajomość KANBAN, znajomość WATERFALL, doświadczenie w pracy przy technologii druku 3D, 4) inne: biegła znajomość języka angielskiego - znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem JAK APLIKOWAĆ? KLIKNIJ I SPRAWDŹ

