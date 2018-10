Poznaj sekrety rotundy Panoramy Racławickiej we Wrocławiu [DUŻO ZDJĘĆ]

Jakie plotki krążyły po Wrocławiu, kiedy po postawieniu rotundy Panoramy Racławickiej nie umieszczono w niej płótna? Zdjęcia do jakiego filmu kręcone były w pustym jeszcze budynku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z gmachem Panoramy Racławickiej usłyszycie Państwo podczas niedzielnego spotkania z Agatą Gabiś, autorką książki "Rotunda". Kiedy? Niedziela, 14 października, od 16:00 do 17:00. Gdzie? Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy. Wstęp wolny. - „Od Pałacu do Rotundy” to niezwykle atrakcyjnie wydana seria wydawnicza poświęcona budynkom, w których mieści się Muzeum Narodowe we Wrocławiu oraz trzy jego oddziały. Publikacja nie tylko opisuje historie poszczególnych budowli, ale także zwraca uwagę na ich walory architektoniczne i artystyczne - informują organizatorzy. - W tym dniu wszystkie publikacje z serii „Od Pałacu do Rotundy” można kupić z 20% zniżką - dodają.