Ogromny pożar składowiska odpadów chemicznych w Jakubowie. Kłęby czarnego dymu widoczne są z miejscowości odległych o kilkadziesiąt kilometrów.

W związku z pożarem składowiska odpadów w Jakubowie prosimy mieszkańców Jakubowa, Borowa, Przesiecznej, Dobromila, Łagoszowa Wielkiego i Radwanic o szczelne zamkniecie okien i nieprzebywanie na terenie swoich posesji bez zbędnej potrzeby do chwili ugaszenia pożaru.

#Jakubów: pierwszy pomiar powietrza wykazał, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców miejscowości, gdzie płonie nielegalne składowisko odpadów. Badanie wykonała jednostka chemiczna PSP. Na miejscu cały czas pracuje ponad 100 strażaków. — Wojewoda Dolnośląski (@PawelHreniak) 24 lipca 2018

W składowisku przechowywane były nielegalne odpady chemiczne. Z żywiołem walczą zastępy straży pożarnej z całego regionu. Na miejsce wciąż docierają nowe jednostki. Z płonącego składowiska wciąż słychać wybuchy.- Prosimy mieszkańców o obserwowanie zjawiska i w przypadku zmiany kierunku wiatru w stronę Głogowa o zamknięcie okien i nieopuszczanie miejsca zamieszkania. Szczególnie osoby starsze i dzieci proszone są pozostanie w domu – apeluje głogowski ratusz.Podobny apel wystosowała gmina Radwanice:Sytuacją interesuje się również wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak.Problem nielegalnego składowiska w Jakubowie poruszany był przez mieszkańców od blisko 1,5 roku. Ludzie obawiali się, że prędzej czy później dojdzie do pożaru.– No i stało się. Sąsiedzi powywozili dzieci do Głogowa, bo to przecież jest niecały kilometr od nas, a nie wiadomo jak bardzo trujące są te opary – mówią mieszkanki Jakubowa, które obserwowały pożar z daleka. – Wójt i rada gminy nic nie zrobili, teraz się pojawili, jak już mleko się rozlało. A jak wiele miesięcy apelowaliśmy, żeby to usunęli to nic się nie działo – mówią zrozpaczeni mieszkańcy.Mieszkańcy opowiadają, że składowisko przez ostatnie miesiące było niezabezpieczone.– Można tam było normalnie wejść, więc taki pożar był tylko kwestią czasu – dodają.Nielegalne składowisko odpadów chemicznych działa od dawna. Choć władze samorządowe wydały nakaz usunięcia odpadów przez właściciela, ten wciąż nie wywiązał się z niego.Co prawda w ubiegłym roku zaskarżył on decyzję o odmowie zezwolenia na składowanie odpadów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak te odrzuciło jego skargę.Sprawą zajęła się głogowska prokuratura, która przedstawiła właścicielowi składowiska - Januszowi G. zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku polegającego na składowaniu odpadów wbrew przepisom. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności.Tuż obok miejsca pożaru znajduje się też szyb jednej z kopalń KGHM.Nie wiadomo co było powodem wybuchu pożaru.