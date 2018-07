To pierwszy taki sklep w Polsce. W Poznaniu otworzyła się właśnie Biedronka Outlet. Produkty, jakie tu znajdziemy są niższe nawet o 80 procent. Na razie nie wiadomo czy i kiedy kolejne outlety sieci pojawiają się w innych miastach. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii i zobaczyć, co znajduje się w nowym sklepie.





W outlecie zaopatrzymy swoją kuchnię w niezbędne produkty - garnki, patelnie czy talerze i kubki. Znajdziemy tam też wszystko, co powinno znaleźć się w każdej łazience. Są środki czystości i wszystkie akcesoria do mycia i czyszczenia. Są produkty do pielęgnacji ciała. Znajdziemy to również koce, materace, prześcieradła i pościel pasującą do każdej sypialni.



Już jest. Pierwszy outlet Biedronki w Polsce. Szczęśliwcy z Poznania będą mieli szansę nabyć produkty taniej nawet o 80 procent. Co znajdziemy w sklepie? Półki uginają się od książek, nie brakuje tekstyliów, butów oraz pożywienia i akcesoriów dla zwierząt.

