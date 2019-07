Powódź tysiąclecia na Dolnym Śląsku - tak o niej pisaliśmy [OKŁADKI, TEKSTY, ZDJĘCIA]

Dziś wydaje się, że do ostatnich chwil nie wierzono w to co się za chwilę wydarzy i ciężko było sobie wyobrazić potężne zagrożenie, jakie zbliżało się przez kilka dni do Wrocławia i innych miejscowości Dolnego Śląska. Powódz okazała się żywiołem nie do zatrzymania. Doskonale widać to na okładkach gazet i w relacjach prasowych. Robotnicza Gazeta Wrocławska i Wieczór Wrocławia początkowo opisywały powódź m.in. na Opolszczyźnie czy nawet w Kotlinie Kłodzkiej jako coś "odległego" od Wrocławia, coś, czym niespecjalnie wypada się martwić. Po okładkach gazet wdać jak to przekonanie słabło z dnia na dzień i zaczynała dominować niepewność czy wręcz panika, a następnie rozczarowanie, że w tej walce wrocławianie zostali praktycznie sami... Przygotowaliśmy dla Was wybór najciekawszych okładek, zdjęć i teksów z ówczesnej pracy. Zapraszamy w podróż do w sumie nieodległej przeszłości, zobaczcie jak relacjonowaliśmy dla Was tamte wydarzenia.

polecane: FLESZ: Chaos podczas rekrutacji. Tysiące uczniów bez miejsc w szkołach Wideo