"Powiedz prawdę przecież cię nie biję" to książka o tym jak powstawał ten nietypowy film w reżyserii Witolda Świętnickiego. Scenariusz powstał na podstawie bloga, w którym autor zapisuje wszystko to, co mówi do niego jego Matka, natomiast sam zachowuje milczenie. Matka, martwi się tym że Syn za mało się uczy, że znika z domu i że wraca w stanie wskazującym na spożycie różnych mikstur i wynalazków. Ten dialog składający się z monologu Matki i milczenia Syna jest w jakiś sposób typowy dla wielu współczesnych rodzin.

Film "Powiedz prawdę przecież cię nie biję" został zrealizowany przy wsparciu studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy działają w Akademickim Klubie Filmowym FOSA. Była to ich pierwsza przygoda z filmem i pracą z zawodowymi aktorami.

Książka składa się z kilku części. Zasadnicza część to wywiady z reżyserem, głównymi bohaterami filmu oraz ekipą filmową. W wywiadach poruszane są tematy dotyczące filmu m.in. relacje dorastających dzieci z rodzicami, kultury studenckiej a także relacje z planu filmowego widziane oczami studenckiej ekipy filmowej. Do książki będzie dołączony film.



Witold Świętnicki jest znanym i cenionym reżyserem zarówno telewizyjnym, jak i filmowym. W latach 1984-1989 ukończył studia na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. W 1990 r. otrzymał nagrodę w Babelsbergu za reżyserię filmu absolutoryjnego „Linia życia”. Od 1990 roku współtwórca i redaktor naczelny pierwszej w Europie Wschodniej prywatnej Telewizji Echo we Wrocławiu. W roku 1993 założył z Dariuszem Dynerem firmę Fajgel. Re¬alizuje programy telewizyjne m.in. ,,Psi psycholog”, ,,Zoo story”, ,,Słownik pol¬sko@polski”.

