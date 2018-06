Banki energii to urządzenie, które powinno znaleźć się w niezbędniku każdego użytkownika smartfonów. W okresie wakacyjnym gadżety te są wyjątkowo przydatne. Jednym z najciekawszych modeli w polskich sklepach jest powerbank TP-Link TL-PB10400.

kompaktowe rozmiary

możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie

natężenie prądu nawet 2.4 A (bardzo szybkie ładowanie)

technologia inteligentnego doboru natężenia do ładowanych urządzeń

liczne zabezpieczenia chroniące ładowane urządzenia

diody stanu naładowania akumulatora

wbudowana latarka

Największą wadą każdego smartfona jest bateria. Dlaczego? Bo w końcu się rozładowuje - zazwyczaj znacznie szybciej, niż się tego spodziewamy. Korzystając z urządzeń mobilnych niestety nie zawsze znajdujemy się w zasięgu gniazdka, zwłaszcza w trakcie wakacyjnych wędrówek. Wtedy właśnie z pomocą przychodzą powerbanki, czyli mobilne banki energii. Jednym z takich urządzeń jest TP-Link TL-PB10400.Powerbank TP-Link jest naprawdę kompaktowych rozmiarów i bez problemu zmieści się w nieco większej kieszeni spodni, w kurtce lub w dowolnej kieszeni plecaka. Uwagę zwraca wysoka jakość wykonania.W obudowie znajdują się dwa porty USB o natężeniu do 2.4 A, które umożliwiają jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń mobilnych. Wyższe natężenie oznacza krótszy czas potrzebny do naładowania baterii smartfona lub tabletu do pełna. Obecność portów 2.4 A gwarantuje, że podpięte do niego urządzenia będą się ładowały naprawdę szybko. Technologia inteligentnego ładowania TP-Link sprawia, że porty automatycznie dostosowują natężenie do podłączonego aktualnie urządzenia.Tuż obok portów znajdują się cztery diody symbolizujące poziom naładowania akumulatora banku energii, który w tym wypadku ma pojemność 10400 mAh. Oznacza to, że smartfona z zupełnie rozładowaną baterią o pojemności 2500 mAh będzie można naładować do pełna nawet 4 razy. Co ciekawe, powerbank wyposażono także w diodę doświetlającą, która awaryjnie może pełnić funkcję latarki o niewielkim zasięgu.TP-Link TL-PB10400 wyposażono w zabezpieczenia, chroniące ładowane urządzenia przed zwarciami, przepięciami, przetężeniami elektrycznymi, przeładowaniem i rozładowywaniami, a także przed przegrzaniem. Ładowanie powerbanka do pełna za pomocą ładowarki 2 A trwa około 6,5 godziny - całkiem nieźle!Gdy chcecie naładować zupełnie rozładowaną baterię w smartfonie, tablecie lub podładować kamerkę sportową, a znajdujecie się z dala od sieci elektrycznej, powerbank to nieocenione urządzenie. Bank energii warto mieć zawsze przy sobie w trakcie podróży. Podczas dalszych wypraw oraz górskich wędrówek powinno się go nosić ze sobą choćby ze względów bezpieczeństwa. Z czystym sumieniem polecamy Wam TP-Link TL-PB10400 jako jeden z najlepszych powerbanków w swojej klasie cenowej.