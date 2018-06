(© Jarosław Kosmatka/zdj. ilustracyjne)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Wypadek na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Komorniki (powiat średzki). O godzinie 6.30. na trasie Środa Śląska-Wrocław doszło do zderzenia busa forda transita z seatem ibizą. Sześć osób zostało rannych, z czego pięć zabrano do szpitala. Policja kierowała ruchem wahadłowo. Utrudnienia potrwały do godziny 8.58. Na miejsce zdarzenia udały się cztery zastępy straży pożarnej.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.