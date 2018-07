Lato sprzyja piknikom, potańcówkom i zabawom na trawie. Organizuje je Strefa Kultury Wrocław

Strefa Kultury Wrocław proponuje nowe, cykliczne wydarzenie w Imparcie, tym razem stawiając na doznania na parkiecie. Pierwsza odsłona to letnia, swingowa potańcówka na Placu Społecznym.Cykl imprez „Balety w Imparcie” to podróż przez różne style tańca z udziałem profesjonalnych tancerzy i publiczności. Pierwsza edycja, czyli plener zaplanowany na drugi weekend sierpnia (10-12.08) należeć będzie do swingu, co oznacza choćby tańce takie jak Lindy Hop czy Charleston. O podniebienia uczestników zadbają Gastro Nocki, które już po raz trzeci łączą siły ze Strefą Kultury Wrocław – wcześniej na placu Społecznym karmiły już publiczność festiwali Jazz nad Odrą i WROsound. – Kulinaria to bardzo ważna część kultury w ogóle, dlatego nie mogło nas zabraknąć na kolejnej imprezie, na którą zaprosiła nas Strefa Kultury Wrocław. Patrząc na poprzednie wydarzenia, gromadzimy wokół siebie podobnych gości – lubiących spędzać czas w wartościowy sposób, ceniących wrocławskich artystów i kibicujących gastronomii, dlatego cieszymy się, że kolejny raz możemy nakarmić żądnych wrażeń – mówi Agnieszka Szydziak z Gastro Nocek.Trzydniowa impreza rozpocznie się w piątek o 17:00 taneczną rozgrzewką w klimatach electro-swingowych. W sobotę od godz. 14:00 organizatorzy zapraszają na swingowy piknik z DJ’em, a od 20:00 na parkiet, gdzie odbędą się profesjonalne pokazy i otwarte lekcje tańca z udziałem Lindy Szau - stowarzyszenia prowadzącego regularne zajęcia Lindy Hop, warsztaty tańców swingowych, potańcówki i imprezy w stylu złotej ery swingu oraz Let’s Rock, klubu miłośników tańców swingowych Zawiercie. O oprawę muzyczną zadba krakowska grupa Lazy Swingers Band. Z kolei w niedziele od godziny 10:00 przy swingowych rytmach będzie można zjeść wspólne śniadanie, a od 14:00 wziąć udział w warsztatach tanecznych dla dzieci i dorosłych.– Zachęcamy także do przygotowania vintage stylizacji, które podkręcą oldschoolowy klimat imprezy, a przede wszystkim do śmiałego korzystania z parkietu, nawet jeśli nie umiecie tańczyć. Kilka podstawowych kroków nauczymy każdego – zachęca Joanna Margolt, jedna z organizatorek wydarzenia.Kolejną odsłonę, w której będzie można zmierzyć się z tangiem, zaplanowano na 27 października, już we wnętrzach Impartu. – Jesteśmy przekonani, że tak jak świetnie odświeżana ostatnio muzyka retro, tak również różne style tańca – od rock’n’rolla przez tango aż do oberków, polek, mazurków czy kujawiaków domagają się przypomnienia. Dlatego zaplanowaliśmy dla nich miejsce w naszym całorocznym programie – tłumaczy Marek Gluziński, zajmujący się programowaniem imprez w Imparcie.od godz. 17:00 – electro - swingowa rozgrzewkaod godz. 14:00 – swingowy piknikgodz. 20:00 – pokazy taneczne i otwarte lekcje: Lindy Szau i Let’s Rock oraz występ Lazy Swingers Bandod godz. 10:00 – swingowe śniadaniegodz. 14:00 – warsztaty taneczne z Lindy Szau dla dzieci i dorosłychWstęp wolny.