Pośrodku pl. Społecznego pojawi się sygnalizacja świetlna. Co z korkami?

- Utrudnień nie będzie. Żadnych – podkreśla Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji pytany o zmianę organizacji ruchu. Nowak przekonuje, że badania ruchu przeprowadzone przez Wydział Inżynierii Miejskiej nie wskazują, by miała zmienić się przepustowość pl. Społecznego.

Urzędnicy twierdzą, że zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w środku placu – bliżej powstającego skrzyżowania dla kierunków Oławska – most Pokoju i most Grunwaldzki – Oławska to jedynie przesunięcie świateł: - Dzisiaj to nie estakada ma wpływ na liczbę aut jadących przez plac, tylko sygnalizacja świetlna. Nasze pomiary pokazują, że po jej przesunięciu będzie taki sam poziom ruchu – mówi Bartosz Nowak i zapowiada, że w planach jest szybkie uruchomienie wydzielonego buspasa, który dodatkowo ma usprawnić ruch w tym newralgicznym rejonie.

Prace wstępne mają się zakończyć w lipcu. Po uruchomieniu nowego lewoskrętu, w pierwszej połowie sierpnia, rozpocznie się rozbiórka estakady.