„PORTRET BRIANA BREI” to cykl trzynastu krótkich, humorystycznych opowiadań, które niewątpliwie łączy tematyka muzyczna. Każde z opowiadań to osobna historia, zupełnie inna od poprzedniej, jedyna w swoim rodzaju.

Geneza powstania opowiadań nie jest typowa. Wszystkie historie były pisane na potrzeby radiowych prezentacji – czytane przez samego autora w ramach audycji „RAMbitna godzina” na antenie Radia RAM, prowadzonych cotygodniowo przez Krzysztofa Pełecha – również należącego do grona najwybitniejszych polskich gitarzystów. Pełniły one funkcję antraktu w programie muzycznym.

Wszystkie opowiadania opatrzone są rysunkami. Dzięki temu można sobie wyobrażać, że akompaniują one lekturze.

