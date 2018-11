Portmonetka nową mieszkanką wrocławskiego zoo

Wrocławskie zoo ma nową mieszkankę. Na wybiegu żubrów zadebiutowała Portmonetka. - Malcem zajmuje się mama. My jej nie za wiele pomagamy, tylko karmimy mamę. Ona troszczy się o to małe, pilnuje jej. Nawet nam nie pozwoli do niej podejść – mówi Łukasz Karoling z zoo we Wrocławiu.